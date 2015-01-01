Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Наталья Тимофеева. Студия дизайна <q>Disole Interior</q>
Дизайнеры интерьера Димитровград
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Обложка, Наталья Тимофеева. Студия дизайна "Disole Interior" Наталья Тимофеева. Студия дизайна 'Disole Interior'
    Обложка

    Наша компания занимается разработкой дизайн-проектов и визуализацией. Мы беремся за работу вне зависимости от Вашего местоположения, умеем работать удаленно. Проекты отличаются продуманностью и правильной эргономикой. Вас порадуют цены и наше отношение к работе.

    Услуги
    • Дизайн-проекты
    • визуализация интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Самарская и Ульяновская область – личный контакт с дизайнером. Для жителей других регионов – дизайн-проекты в режиме он-лайн
    • Димитровград
    Награды компании
    Победа в номинации Лучшая презентация проекта на конкурсе Дизайн высокотехнологичной кухни. г. Самара, Экспо-Волга, 2015 г.
    Адрес
    ул.Куйбышева 243б
    433509 Димитровград
    Россия
    +7-9020077668 www.disole-interior.com
      Add SEO element