Наша компания занимается разработкой дизайн-проектов и визуализацией. Мы беремся за работу вне зависимости от Вашего местоположения, умеем работать удаленно. Проекты отличаются продуманностью и правильной эргономикой. Вас порадуют цены и наше отношение к работе.
- Услуги
- Дизайн-проекты
- визуализация интерьеров
- Регионы обслуживания
- Самарская и Ульяновская область – личный контакт с дизайнером. Для жителей других регионов – дизайн-проекты в режиме он-лайн
- Димитровград
- Награды компании
- Победа в номинации
Лучшая презентация проектана конкурсе
Дизайн высокотехнологичной кухни. г. Самара, Экспо-Волга, 2015 г.
- Адрес
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ул.Куйбышева 243б
433509 Димитровград
Россия
+7-9020077668 www.disole-interior.com