Amistone - изделия из натурального и искусственного камня в интерьере.
Мы занимаемся изготовлением интерьерных фасонных изделий таких как: столешницы в ванную и на кухню, лестницы, подоконники, панно, каменные полы, облицовка камнем различных интерьерных элементов (стены, бассейны, откосы, плинтуса....).
Проектируем облицовки для печей и каминов с различными видами (дровяные, кассетные, электро и био). Так же занимаемся внешними элементами из камня: отливы, крыльца и прочие декоративные элементы.
- Услуги
- камины
- столешницы
- подоконники
- отливы
- лестницы
- ступени
- крыльца
- панно… .
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Адрес
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Россия
190013 Санкт-Петербург
Россия
+7-9095821226 amistone.ru