Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Amistone – камень в интерьере
Каминщики Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Столешница из искусственного камня кварцевого агломерата, Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере Бежевый
    Столешница из искусственного камня кварцевого агломерата, Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере КухняСтолешницы Кварц Бежевый
    Столешница из искусственного камня кварцевого агломерата, Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере КухняСтолешницы Кварц Бежевый
    +5
    Столешница из искусственного камня кварцевого агломерата
    Облицовка камина натуральным мрамором Grigio Carnico и Botticino , Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Мрамор Серый
    Облицовка камина натуральным мрамором Grigio Carnico и Botticino , Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере ГостинаяКамины и аксессуары Мрамор Серый
    Облицовка камина натуральным мрамором Grigio Carnico и Botticino , Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Мрамор Серый
    +7
    Облицовка камина натуральным мрамором Grigio Carnico и Botticino
    Классический электрокамин из мрамора Crema Marfil и Forest Brown, Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере ГостинаяКамины и аксессуары Мрамор Бежевый
    Классический электрокамин из мрамора Crema Marfil и Forest Brown, Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере ГостинаяКамины и аксессуары Мрамор Бежевый
    Классический электрокамин из мрамора Crema Marfil и Forest Brown, Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере ГостинаяКамины и аксессуары Мрамор Бежевый
    +10
    Классический электрокамин из мрамора Crema Marfil и Forest Brown
    Портал для БИОкамина из натурального мрамора., Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере Столовая комната в стиле модерн Мрамор Серый
    Портал для БИОкамина из натурального мрамора., Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Серый
    Портал для БИОкамина из натурального мрамора., Amistone - камень в интерьере Amistone - камень в интерьере
    +8
    Портал для БИОкамина из натурального мрамора.

    Amistone - изделия из натурального и искусственного камня в интерьере. 

    Мы занимаемся изготовлением интерьерных фасонных изделий таких как: столешницы в ванную и на кухню, лестницы, подоконники, панно, каменные полы, облицовка камнем различных интерьерных элементов (стены, бассейны, откосы, плинтуса....). 

    Проектируем облицовки для печей и каминов с различными видами (дровяные, кассетные, электро и био). Так же занимаемся внешними элементами из камня: отливы, крыльца и прочие декоративные элементы.

    Услуги
    • камины
    • столешницы
    • подоконники
    • отливы
    • лестницы
    • ступени
    • крыльца
    • панно… .
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская область
    Адрес
    Россия
    190013 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9095821226 amistone.ru

    Отзыв

    Inna Schetenkova
    Всем доброго дня! Хочу выразить огромную благодарность нашему менеджеру-дизайнеру Екатерине и всему коллективу компании Амистоун за облицовку камина! Я обзвонила много компаний, но такого внимания и оперативной обратной связи не было нигде. Екатерина сразу поняла задачу (камень гранит лабрадорит Blue Pearl я давно выбрала сама), прислала чертеж изделия и стоимость работ и камня. Четко и профессионально! Воплотили мою идею на 100% , спасибо! с уважением, Инна
    около 3 лет назад
      Add SEO element