Amistone - изделия из натурального и искусственного камня в интерьере.

Мы занимаемся изготовлением интерьерных фасонных изделий таких как: столешницы в ванную и на кухню, лестницы, подоконники, панно, каменные полы, облицовка камнем различных интерьерных элементов (стены, бассейны, откосы, плинтуса....).

Проектируем облицовки для печей и каминов с различными видами (дровяные, кассетные, электро и био). Так же занимаемся внешними элементами из камня: отливы, крыльца и прочие декоративные элементы.