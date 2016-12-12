Строим эксклюзивные деревянные дома и бани из бревна большого диаметра и лафета. Ручная работа, сочетаем лучшие технологии деревянного домостроения: Канадская, Норвежская и Русская рубка, Post&Beam, Timber Frame (каркасы, фермы, консоли, крышные конструкции из массивного бревна или бруса). Используем кедр, лиственницу и сосну зимней заготовки, только здоровые, отборные деревья из Сибири и Урала: Красноярского края, Иркутской области, Алтая и Хакасии, Свердловской и Челябинской обл.Диаметр брёвен от 30см до 1м по вершине, длиной до 14м.Мебельное качество срубов: отсутствие щелей, зазоров, идеальное примыкание бревен сруба и элементов конструкций, никакой "конопатки", качественное антисептирование. Самые смелые архитектурные решения: от идеальной простоты до шедевров.Работа по договору, поэтапная оплата, гарантия, техобслуживание

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