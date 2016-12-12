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Тимберлог Timberlog
Строители Челябинск
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    • Русское шале, Тимберлог Timberlog Тимберлог Timberlog Дома в стиле кантри Дерево
    Русское шале, Тимберлог Timberlog Тимберлог Timberlog Дома в стиле кантри Дерево
    Русское шале, Тимберлог Timberlog Тимберлог Timberlog Дома в стиле кантри Дерево
    +7
    Русское шале

    Строим эксклюзивные деревянные дома и бани из бревна большого диаметра и лафета. Ручная работа, сочетаем лучшие технологии деревянного домостроения: Канадская, Норвежская и Русская рубка, Post&Beam, Timber Frame (каркасы, фермы, консоли, крышные конструкции из массивного бревна или бруса). Используем кедр, лиственницу и сосну зимней заготовки, только здоровые, отборные деревья из Сибири и Урала: Красноярского края, Иркутской области, Алтая и Хакасии, Свердловской и Челябинской обл.Диаметр брёвен от 30см до 1м по вершине, длиной до 14м.Мебельное качество срубов: отсутствие щелей, зазоров, идеальное примыкание бревен сруба и элементов конструкций, никакой "конопатки", качественное антисептирование. Самые смелые архитектурные решения: от идеальной простоты до шедевров.Работа по договору, поэтапная оплата, гарантия, техобслуживание

    Звоните сейчас! Бесплатно поможем подобрать концепцию проекта, проконсультируем, рассчитаем стоимость. Приглашаем к сотрудничеству, архитекторов, дизайнеров, строительные организации на выгодных условиях.

    Услуги
    • Проектирование
    • изготовление и строительство рубленых домов
    • устройство фундаментов и кровли
    • отделка деревянных домов
    Регионы обслуживания
    Россия и Челябинск
    Адрес
    Линейная 96А
    454000 Челябинск
    Россия
    +7-9634611525 timberlog.ru
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