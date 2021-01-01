Дизайн-студия «Артпланнер» — это творческий коллектив, объединивший опытных дизайнеров, архитекторов, инженеров и других квалифицированных специалистов с одной целью – создать индивидуальный образ Вашей мысли и воплотить ее в жизнь. Нашей задачей является – приложение максимума усилий, креативных идей, которые помогут достичь наилучшего результата.

За годы успешной работы мы реализовали десятки проектов квартир, загородных домов, коттеджей, помещений, офисов, благоустройства территорий, парков, приусадебных участков, зданий и сооружений, с частью которых Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.artplanner.ru Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования: дизайн интерьеров, архитектурного и инженерного проектирования, ландшафтного дизайна, а также строительства и отделки: квартир, домов, зданий и сооружений. Работаем под ключ, от профессиональной консультации до комплексной разработки, реализации и сдачи проекта. Такие возможности основаны на опыте и опираются на творческий потенциал и профессионализм наших специалистов, а стабильные отношения с деловыми партнерами гарантируют воплощение самых невероятных идей. Мы работаем в любом стиле, знаем все о последних тенденциях мировой моды в этих областях и используем самые передовые технологии. Дизайн в исполнении наших специалистов — это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности и стиля, а также особенностей задания. Мы ценим наших клиентов, и уверены в том, что, обратившись к нам, Вы сделаете правильный выбор. С нами легко работать, легко воплощать самые смелые идеи и мечты!