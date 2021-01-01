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Артпланнер
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн проект домашнего кинотеатра, Артпланнер Артпланнер Медиа комната в стиле минимализм
    Дизайн проект домашнего кинотеатра, Артпланнер Артпланнер Медиа комната в стиле минимализм
    Дизайн проект домашнего кинотеатра, Артпланнер Артпланнер Медиа комната в стиле минимализм
    Дизайн проект домашнего кинотеатра
    Дизайн проект гостиной в классическом стиле, Артпланнер Артпланнер Спальня в классическом стиле
    Дизайн проект гостиной в классическом стиле, Артпланнер Артпланнер Спальня в классическом стиле
    Дизайн проект гостиной в классическом стиле, Артпланнер Артпланнер Спальня в классическом стиле
    +1
    Дизайн проект гостиной в классическом стиле
    Дизайн проект кабинета в стиле лофт, Артпланнер Артпланнер Рабочий кабинет в стиле лофт
    Дизайн проект кабинета в стиле лофт, Артпланнер Артпланнер Рабочий кабинет в стиле лофт
    Дизайн проект кабинета в стиле лофт, Артпланнер Артпланнер Рабочий кабинет в стиле лофт
    Дизайн проект кабинета в стиле лофт
    Дизайн-проект кабинета, Артпланнер Артпланнер Рабочий кабинет в классическом стиле
    Дизайн-проект кабинета
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ГОСТИНОЙ В СТИЛЕ ХАЙТЕК, Артпланнер Артпланнер Гостиная в стиле минимализм
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ГОСТИНОЙ В СТИЛЕ ХАЙТЕК, Артпланнер Артпланнер Гостиная в стиле минимализм
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ГОСТИНОЙ В СТИЛЕ ХАЙТЕК, Артпланнер Артпланнер Гостиная в стиле минимализм
    +2
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ГОСТИНОЙ В СТИЛЕ ХАЙТЕК
    Дизайн проект спальни, Артпланнер Артпланнер Спальня в классическом стиле
    Дизайн проект спальни, Артпланнер Артпланнер Спальня в классическом стиле
    Дизайн проект спальни
    Показать все 11 проекты

    Дизайн-студия «Артпланнер» — это творческий коллектив, объединивший опытных дизайнеров, архитекторов, инженеров и других квалифицированных специалистов с одной целью – создать индивидуальный образ Вашей мысли и воплотить ее в жизнь. Нашей задачей является – приложение максимума усилий, креативных идей, которые помогут достичь наилучшего результата.

     За годы успешной работы мы реализовали десятки проектов квартир, загородных домов, коттеджей, помещений, офисов, благоустройства территорий, парков, приусадебных участков, зданий и сооружений, с частью которых Вы можете ознакомиться на нашем сайте: www.artplanner.ru  Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования: дизайн интерьеров, архитектурного и инженерного проектирования, ландшафтного дизайна, а также строительства и отделки: квартир, домов, зданий и сооружений. Работаем под ключ, от профессиональной консультации до комплексной разработки, реализации и сдачи проекта. Такие возможности основаны на опыте и опираются на творческий потенциал и профессионализм наших специалистов, а стабильные отношения с деловыми партнерами гарантируют воплощение самых невероятных идей.  Мы работаем в любом стиле, знаем все о последних тенденциях мировой моды в этих областях и используем самые передовые технологии.  Дизайн в исполнении наших специалистов — это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности и стиля, а также особенностей задания.  Мы ценим наших клиентов, и уверены в том, что, обратившись к нам, Вы сделаете правильный выбор.  С нами легко работать, легко воплощать самые смелые идеи и мечты!

    Услуги
    • Дизайн проекты интерьеров квартир
    • загородных домов
    • коттеджей
    • общественных
    • производственных и жилых зданий и сооружений
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Щелковское шоссе д. 100, к. 5
    105523 Москва
    Россия
    +7-4955187396 artplanner.ru

    Отзыв

    fedoteit
    Заказывали дизайн проект дома. Все получилось бвстро и качественно. Всем рекомендую Артпланнер!
    16 дней назад
    Дата проекта: Май 2022
    Редактировать
    podaro4ek
    Уже второй раз работаю с артпланнер и снова все замечательно! Спасибо, не разочаровали! От и до все по высшему разряду, всегда на связи, всегда все четко по срокам, по качеству! Будет необходимость - обращусь опять только к вам!
    около 1 года назад
    Дата проекта: Апрель 2021
    Редактировать
    Виталий Анисимов
    Совсем недавно нам удалось поработать с Артпланнер. Мы хотели сделать себе очень крутой и функциональный домик и доверили свою маленькую мечту именно им. Было очень увлекательно наблюдать за реализацией проекта, от бумаги до уже готового "продукта" лично я, остался очень доволен результатом)
    около 1 года назад
    Дата проекта: Февраль 2021
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    Показать все отзывы – 7
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