Почему именно freeDom? Мы предлагаем Вам качественный и современный дизайн интерьера для жилых и общественных помещений Так же мы осуществляем авторский надзор выполняемых работ, подбор материалов, отделочные работы, бесплатный выезд дизайнера на дом. Стоимость дизайн-проекта от 300 р/м2 . Стильное решение-наша работа для Вашего дома!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Россия
- СНГ
- европа
- Турция
- Кипр
- Испания
- Тула
- Адрес
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Бондаренко 15, 28
300041 Тула
Россия
+7-9156890137 freedom.mya5.ru