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freeDOM
Дизайнеры интерьера Тула
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиная "Шик", freeDOM freeDOM Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    Гостиная "Шик", freeDOM freeDOM Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    Гостиная "Шик", freeDOM freeDOM Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    +1
    Гостиная "Шик"
    Спальня "Изгиб", freeDOM freeDOM Спальня в стиле модерн Бежевый
    Спальня "Изгиб", freeDOM freeDOM Спальня в стиле модерн Бежевый
    Спальня "Изгиб", freeDOM freeDOM Спальня в стиле модерн Бежевый
    +1
    Спальня "Изгиб"
    Милая кухня, freeDOM freeDOM Кухня в стиле кантри Дерево Зеленый
    Милая кухня, freeDOM freeDOM Кухня в стиле кантри Плитка Желтый
    Милая кухня, freeDOM freeDOM Кухня в стиле кантри Дерево Розовый
    Милая кухня
    Спальня., freeDOM freeDOM Спальня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Спальня., freeDOM freeDOM Спальня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Спальня., freeDOM freeDOM Спальня в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Спальня.
    комната парня 17 лет, freeDOM freeDOM Спальня в стиле минимализм Твердая древесина Серый
    комната парня 17 лет, freeDOM freeDOM Спальня в стиле минимализм Бумага Белый
    комната парня 17 лет, freeDOM freeDOM Спальня в стиле минимализм Бумага Белый
    комната парня 17 лет
    Ванная современное и классическое вместе, freeDOM freeDOM Ванная в классическом стиле Плитка Белый
    Ванная современное и классическое вместе, freeDOM freeDOM Ванная в классическом стиле Плитка Белый
    Ванная современное и классическое вместе, freeDOM freeDOM Ванная в классическом стиле Плитка Белый
    Ванная современное и классическое вместе
    Показать все 7 проекты

    Почему именно freeDom? Мы предлагаем Вам качественный и современный дизайн интерьера для жилых и общественных помещений Так же мы осуществляем авторский надзор выполняемых работ, подбор материалов, отделочные работы, бесплатный выезд дизайнера на дом. Стоимость дизайн-проекта от 300 р/м2 . Стильное решение-наша работа для Вашего дома!

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • СНГ
    • европа
    • Турция
    • Кипр
    • Испания
    • Тула
    Адрес
    Бондаренко 15, 28
    300041 Тула
    Россия
    +7-9156890137 freedom.mya5.ru
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