АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СЕРГЕЯ САРГИНА была создана в 2008 году выпускниками Московского Государственного Художественно-Промышленного Университета имени С. Г. Строганова, дипломантами специализированных выставок и конкурсов в сфере дизайне интерьеров. Мы предоставляем качественные услуги по разработке дизайн - проектов и декорированию интерьеров квартир, загородных домов и коммерческой недвижимости. Выполняем полный спектр услуг по ремонту и отделке интерьеров на высоком уровне. Мы предлагаем Вам интерьеры «под ключ».
Наша команда – это профессионалы в области архитектуры, дизайна и строительства: профильное высшее образование, многолетний опыт, портфолио по реализованным проектам и всегда в курсе современных тенденций, новостей и новинок в области архитектуры и дизайна.
За время работы мы обрели надежных партнеров и постоянных клиентов.
Мы - команда творческих людей, занимающихся любимым делом.
Создавая интерьер квартиры, дома, любого пространства, прежде всего мы ориентируемся на главное желание заказчика – оно должно быть уютным, в нем должно быть уютно.
Все интерьеры компании Сергей Саргина имеют собственное лицо, благодаря изысканности, неповторимости и фирменному стилю. Это не просто набор красивых помещений – в них хочется жить и работать!
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВО. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ – ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ!
С уважением, Сергей Саргин,
Архитектор-дизайнер, руководитель компании.
- Услуги
- Дизайн интерьера. Декорирование. Комплектация. Авторский Надзор. Ремонт под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Санкт Петербург
- Екатеринбург
- Награды компании
- Лауреат конкурса АрхиГрафика 2014, Победитель конкурса Российская неделя искусств в Пекине 2015, Лауреат конкурса дизайна на выставке I Saloni 2012. Персональная выставка «ИСКУССТВО. ИНТЕРЬЕРЫ. ИЗЫСКИ» в D.E.V.E. Галереи, территория «Красный Октябрь» ,
- Адрес
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Новинский бульвар, 22
121069 Москва
Россия
+7-9104783945 www.sergeysargin.ru
г. Москва, Новинский бульвар, 22