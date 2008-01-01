АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СЕРГЕЯ САРГИНА была создана в 2008 году выпускниками Московского Государственного Художественно-Промышленного Университета имени С. Г. Строганова, дипломантами специализированных выставок и конкурсов в сфере дизайне интерьеров. Мы предоставляем качественные услуги по разработке дизайн - проектов и декорированию интерьеров квартир, загородных домов и коммерческой недвижимости. Выполняем полный спектр услуг по ремонту и отделке интерьеров на высоком уровне. Мы предлагаем Вам интерьеры «под ключ».

Наша команда – это профессионалы в области архитектуры, дизайна и строительства: профильное высшее образование, многолетний опыт, портфолио по реализованным проектам и всегда в курсе современных тенденций, новостей и новинок в области архитектуры и дизайна.

За время работы мы обрели надежных партнеров и постоянных клиентов.

Мы - команда творческих людей, занимающихся любимым делом.

Создавая интерьер квартиры, дома, любого пространства, прежде всего мы ориентируемся на главное желание заказчика – оно должно быть уютным, в нем должно быть уютно.

Все интерьеры компании Сергей Саргина имеют собственное лицо, благодаря изысканности, неповторимости и фирменному стилю. Это не просто набор красивых помещений – в них хочется жить и работать!

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВО. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ – ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ!

С уважением, Сергей Саргин,

Архитектор-дизайнер, руководитель компании.