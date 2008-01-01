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Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 23Проекты (23) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК ПЯТНИЦКИЕ КВАРТАЛЫ, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Кухня в классическом стиле
    ЖК ПЯТНИЦКИЕ КВАРТАЛЫ, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в классическом стиле
    ЖК ПЯТНИЦКИЕ КВАРТАЛЫ, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в классическом стиле
    +11
    ЖК ПЯТНИЦКИЕ КВАРТАЛЫ
    Элегантная классика, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в классическом стиле
    Элегантная классика, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в классическом стиле
    Элегантная классика, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в классическом стиле
    +15
    Элегантная классика
    Австрийское шале, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    Австрийское шале, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    Австрийское шале, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    +16
    Австрийское шале
    Функциональный минимализм, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в стиле минимализм
    Функциональный минимализм, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Функциональный минимализм, Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Функциональный минимализм
    Загородный дом в поселке «Антоновка»., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в рустикальном стиле
    Загородный дом в поселке «Антоновка»., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в рустикальном стиле
    Загородный дом в поселке «Антоновка»., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в рустикальном стиле
    +7
    Загородный дом в поселке «Антоновка».
    Загородный дом в Английском стиле., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Медиа комната в классическом стиле
    Загородный дом в Английском стиле., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом в Английском стиле., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Загородный дом в Английском стиле.
    Показать все 23 проекты

    АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ КОМПАНИЯ СЕРГЕЯ САРГИНА была создана в 2008 году выпускниками Московского Государственного Художественно-Промышленного Университета имени С. Г. Строганова, дипломантами специализированных выставок и конкурсов в сфере дизайне интерьеров. Мы предоставляем качественные услуги по разработке дизайн - проектов и декорированию интерьеров квартир, загородных домов и коммерческой недвижимости. Выполняем полный спектр услуг по ремонту и отделке интерьеров на высоком уровне. Мы предлагаем Вам интерьеры «под ключ».

    Наша команда – это профессионалы в области архитектуры, дизайна и строительства: профильное высшее образование, многолетний опыт, портфолио по реализованным проектам и всегда в курсе современных тенденций, новостей и новинок в области архитектуры и дизайна.

    За время работы мы обрели надежных партнеров и постоянных клиентов.

    Мы - команда творческих людей, занимающихся любимым делом.

    Создавая интерьер квартиры, дома, любого пространства, прежде всего мы ориентируемся на главное желание заказчика – оно должно быть уютным, в нем должно быть уютно.

    Все интерьеры компании Сергей Саргина имеют собственное лицо, благодаря изысканности, неповторимости и фирменному стилю. Это не просто набор красивых помещений – в них хочется жить и работать!

    ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. КАЧЕСТВО. ПУНКТУАЛЬНОСТЬ – ВЫ МОЖЕТЕ НАМ ДОВЕРЯТЬ!

    С уважением, Сергей Саргин,

    Архитектор-дизайнер, руководитель компании.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Декорирование. Комплектация. Авторский Надзор. Ремонт под ключ.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт Петербург
    • Екатеринбург
    Награды компании
    Лауреат конкурса АрхиГрафика 2014, Победитель конкурса Российская неделя искусств в Пекине 2015, Лауреат конкурса дизайна на выставке I Saloni 2012. Персональная выставка «ИСКУССТВО. ИНТЕРЬЕРЫ. ИЗЫСКИ» в D.E.V.E. Галереи, территория «Красный Октябрь» , 
    Адрес
    Новинский бульвар, 22
    121069 Москва
    Россия
    +7-9104783945 www.sergeysargin.ru
    Законное владение

    г. Москва, Новинский бульвар, 22

    Отзыв

    юлика григорян юлика григорян
    Сергей Саргин создал дизайн-проект загородного дома для моей семьи. Он истинный профессионал, мастер своего дела. Получилось креативно, стильно, интересно. Только слова благодарности хочется сказать Сергею Саргину. С удовольствием рекомендую обращаться в дизайн-бюро Сергея Саргина своим друзьям и знакомым.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Февраль 2020
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