Что делать, если фундамент дал усадку?

Фундамент – это та часть дома, на которую приходится самая большая нагрузка, ведь он держит на своих плечах все ваше жилище. Изо дня в день он подвергается разым воздействиям, таким как сильные колебания температур и влажность.

Читать далее