БЮРО'82 это Крымская архитектурная мастерская с большим опытом реализации проектов в сфере дизайна интерьеров и архитектуры объектов жилого и коммерческого назначения.

Мы предлагаем услуги по дизайну домов, апартаментов, резиденций, офисов, бутиков, отелей. Дизайнеры студии работают в разных стилях – от современного minimal до средиземноморского, а также английской и американской классики.

Наша компания осуществляет полный менеджмент проекта по принципу – работа под ключ – от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:

- создание дизайн-проекта;

- оценка бюджета;

- выбор подрядчика;

- проведение сравнительного анализа смет;

- осуществление контроля за строительством;

- заказ материалов и мебели;

- контроль качества выполняемых работ.