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BURO&#39;82
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Эллинг у моря, BURO'82 BURO'82 Гостиные в эклектичном стиле Дерево Синий
    Эллинг у моря, BURO'82 BURO'82 Гостиные в эклектичном стиле Дерево Синий
    Эллинг у моря, BURO'82 BURO'82 Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    +7
    Эллинг у моря
    Бутик отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик отель в г. Севастополь
    Скандинавский стиль, BURO'82 BURO'82 Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Скандинавский стиль, BURO'82 BURO'82 Гостиная в скандинавском стиле Белый
    Скандинавский стиль, BURO'82 BURO'82 Спальня в скандинавском стиле Серый
    +6
    Скандинавский стиль
    Бутик - отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в стиле модерн Серый
    Бутик - отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в стиле модерн Многоцветный
    Бутик - отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в эклектичном стиле Многоцветный
    +1
    Бутик - отель в г. Севастополь
    Современное средиземноморье, BURO'82 BURO'82 Кухня в средиземноморском стиле Камень Синий
    Современное средиземноморье, BURO'82 BURO'82 Кухня в средиземноморском стиле Камень Синий
    Современное средиземноморье, BURO'82 BURO'82 Столовая комната в средиземноморском стиле Дерево Бежевый
    +8
    Современное средиземноморье
    Бутик - отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Бутик - отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в эклектичном стиле Дерево Коричневый
    Бутик - отель в г. Севастополь, BURO'82 BURO'82 Конференц-центры в эклектичном стиле Известняк Коричневый
    Бутик - отель в г. Севастополь
    Показать все 7 проекты

    БЮРО'82 это Крымская архитектурная мастерская с большим опытом реализации проектов в сфере дизайна интерьеров и архитектуры объектов жилого и коммерческого назначения.

    Мы предлагаем услуги по дизайну домов, апартаментов, резиденций, офисов, бутиков, отелей. Дизайнеры студии работают в разных стилях – от современного minimal до средиземноморского, а также английской и американской классики.

    Наша компания  осуществляет полный менеджмент проекта по принципу – работа под ключ – от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:

    - создание дизайн-проекта;

    - оценка бюджета; 

    - выбор подрядчика; 

    - проведение сравнительного анализа смет;

    - осуществление контроля за строительством; 

    - заказ материалов и мебели;

    - контроль качества выполняемых работ.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская обл.
    • Краснодар
    • Крым
    • Ростов-на-Дону
    Адрес
    ул. Петропавловская 3
    95001 Симферополь
    Россия
    +7-9787431589 buro82.ru

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