БЮРО'82 это Крымская архитектурная мастерская с большим опытом реализации проектов в сфере дизайна интерьеров и архитектуры объектов жилого и коммерческого назначения.
Мы предлагаем услуги по дизайну домов, апартаментов, резиденций, офисов, бутиков, отелей. Дизайнеры студии работают в разных стилях – от современного minimal до средиземноморского, а также английской и американской классики.
Наша компания осуществляет полный менеджмент проекта по принципу – работа под ключ – от разработки концепции дизайна до полной реализации проекта:
- создание дизайн-проекта;
- оценка бюджета;
- выбор подрядчика;
- проведение сравнительного анализа смет;
- осуществление контроля за строительством;
- заказ материалов и мебели;
- контроль качества выполняемых работ.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Краснодар
- Крым
- Ростов-на-Дону
- Адрес
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ул. Петропавловская 3
95001 Симферополь
Россия
+7-9787431589 buro82.ru