Студия дизайна и художественной обработки дерева "Чудо дерево" с 2010 года занимается производством декоративных изделий из дерева, фанеры, МДФ. в нашем асортименте представленны товары для творчества (декупажа, росписи, декорирования мебели и оформления интерьера), а так же светильники и люстры, мебель, сувенирнаяпродукция, изделия для ландшафтного дизайна (скворечники, мельницы, тележки из дерева). Наши изделия отличаются оригинальным дизайном, не высокими ценами и высоким качеством