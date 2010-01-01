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Чудо дерево
Интернет магазины Челябинск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Люстра-светильник "КОКОН", Чудо дерево Чудо дерево Балкон, веранда и террасаОсвещение Фанера
    Люстра-светильник "КОКОН", Чудо дерево Чудо дерево Балкон, веранда и террасаОсвещение Фанера
    Люстра-светильник "КОКОН", Чудо дерево Чудо дерево Балкон, веранда и террасаОсвещение Фанера
    Люстра-светильник "КОКОН"

    Студия дизайна и художественной обработки дерева "Чудо дерево" с 2010 года занимается производством декоративных изделий из дерева, фанеры, МДФ. в нашем асортименте представленны товары для творчества (декупажа, росписи, декорирования мебели и оформления интерьера), а так же светильники и люстры, мебель, сувенирнаяпродукция, изделия для ландшафтного дизайна (скворечники, мельницы, тележки из дерева). Наши изделия отличаются оригинальным дизайном, не высокими ценами и высоким качеством

    Услуги
    • деревообработка
    • сувениры
    • подарки
    • мебель
    • светильники и люстры
    • предметы интерьера
    Регионы обслуживания
    Челябинск
    Адрес
    ул.Автодорожная
    454008 Челябинск
    Россия
    +7-3512233439 wondertree.ru

    Отзыв

    Николай Чензе
    около 1 года назад
    Иван Новицкий
    почти 5 лет назад
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