Интерьеры, которые играют с текcтурой, цветом, формой и стилем. Дома, которые действительно отражают многогранную личность своего владельца. Пространства, также индивидуальны, как и вы. MelDesign- это команда молодых, талантливых и креативных дизайнеров, которые каждый день помогают познавать ваши новые миры и образы, превращать мечты в реальность. И мы гордимся этим.

Каждый проект - это проявление вашей индивидуальности, воплощение себя, а мы только лишь умелые помощники. К сожалению, зачастую, люди не слышат друг друга, как и многие компании не слышат клиента, а вернее даже не пытаются услышать. Результатом всему этому становится непонимание, разочарование и воплощение не вашей мечты. Вряд ли бы вы хотели быть непонятыми. Мы гарантируем, что вы будете услышанными и мы в точности создадим именно ваш мир.