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MEL design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная квартира для современной семьи, MEL design MEL design Детская комнатa в скандинавском стиле
    Современная квартира для современной семьи, MEL design MEL design Детская комнатa в скандинавском стиле
    Современная квартира для современной семьи, MEL design MEL design Детская комнатa в скандинавском стиле
    +34
    Современная квартира для современной семьи
    Лофт в небольшой квартире, MEL design MEL design Спальня в стиле лофт
    Лофт в небольшой квартире, MEL design MEL design Спальня в стиле лофт
    Лофт в небольшой квартире, MEL design MEL design Спальня в стиле лофт
    +16
    Лофт в небольшой квартире
    Легкая классика для родителей, MEL design MEL design Гостиная в классическом стиле
    Легкая классика для родителей, MEL design MEL design Гостиная в классическом стиле
    Легкая классика для родителей, MEL design MEL design Кухня в классическом стиле
    +2
    Легкая классика для родителей
    Детская для активного ребенка, MEL design MEL design Детская комната в стиле лофт
    Детская для активного ребенка, MEL design MEL design Детская комната в стиле лофт
    Детская для активного ребенка, MEL design MEL design Детская комната в стиле лофт
    +1
    Детская для активного ребенка
    Офисное пространство, MEL design MEL design Конференц-центры в стиле лофт
    Офисное пространство, MEL design MEL design Конференц-центры в стиле лофт
    Офисное пространство, MEL design MEL design Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Офисное пространство
    Классический стиль в однокомнатной квартире, MEL design MEL design Спальня в классическом стиле
    Классический стиль в однокомнатной квартире, MEL design MEL design Спальня в классическом стиле
    Классический стиль в однокомнатной квартире, MEL design MEL design Спальня в классическом стиле
    +5
    Классический стиль в однокомнатной квартире
    Показать все 9 проекты

    Интерьеры, которые играют с текcтурой, цветом, формой и стилем. Дома, которые действительно отражают многогранную личность своего владельца. Пространства, также индивидуальны, как и вы. MelDesign- это команда молодых, талантливых и креативных дизайнеров, которые каждый день помогают познавать ваши новые миры и образы, превращать мечты в реальность. И мы гордимся этим.

    Каждый проект - это проявление вашей индивидуальности, воплощение себя, а мы только лишь умелые помощники. К сожалению, зачастую, люди не слышат друг друга, как и многие компании не слышат клиента, а вернее даже не пытаются услышать. Результатом всему этому становится непонимание, разочарование и воплощение не вашей мечты. Вряд ли бы вы хотели быть непонятыми. Мы гарантируем, что вы будете услышанными и мы в точности создадим именно ваш мир.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров (частных и коммерческих)
    • экстерьеры
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    наб. Обводного канала 136 к.12 (м. Нарвская)
    190022 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129650856 meldesign.ru

    Отзыв

    Беатрис Тулук
    Студия занимается откровенным мошенничеством! Незаконно размещает на своем сайте фото дизайнеров, с которыми не сотрудничают. И присваивают чужие работы! Со студией ведутся судебные разбирательства!
    больше 4 лет назад

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