ЭТАП 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На стадии разработки технического задания происходит выявление, формулировка и осознание желаний и потребностей заказчика.На основании всей полученной информации, осуществляется дальнейшее проектирование.
СОСТАВ РАБОТ:
- замер помещения и фотофиксация объекта
- анализ информационных материалов
ЭТАП 2 - ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
Основываясь на образе жизни заказчика, помещения делятся на функциональные зоны. Создаются простые 3D изображения для понимания геометрии будущего интерьера.
СОСТАВ РАБОТ:
- разработка планировочного решения, план расстановки мебели и оборудования
- создание эскизов-коллажей, в виде простых 3D изображений, которые условно отображают объемно-пространственное решение помещения (принципиальные решения по цветам и текстурам выполняются на этапе визуализации)
ЭТАП 3 - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дает полное представление о том, какой будет интерьер.
СОСТАВ РАБОТ:
-3D визуализация согласованных помещений проекта, не включая подсобные и технические помещения:
ЭТАП 4 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
Включает в себя все необходимые для реализации чертежи:-план обмеров.-план демонтажа.-план возведения перегородок и отдельных элементов стен.-план расстановки мебели и сантехники.-план полов.-план потолков.-план размещения светильников, световых групп и выключателей.-план розеток, электрических слаботочных выводов с привязками по стенам.-схема раскладки согласованной плитки.-экспликация помещений с ведомостью отделки.-узлы сложных и дизайнерских конструктивных решений.-эскизы и габаритные размеры декоративно-архитектурных элементов.
ЭТАП 5 - КОМПЛЕКТАЦИЯ
Данный этап осуществляется параллельно со всеми этапами дизайн-проекта.
СОСТАВ РАБОТ:
-подбор материалов отделки, сантехники, мебели
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
101000 Москва
Россия
+7-9268480041 www.alenapautova.ru