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Alena Pautova
Дизайнеры интерьера Москва
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    ЭТАП 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    На стадии разработки технического задания происходит выявление, формулировка и осознание желаний и потребностей заказчика.На основании всей полученной информации, осуществляется дальнейшее проектирование. 

    СОСТАВ РАБОТ:

    - замер помещения и фотофиксация объекта

    - анализ информационных материалов

    ЭТАП 2 - ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ 
    Основываясь на образе жизни заказчика, помещения делятся на функциональные зоны. Создаются простые 3D изображения для  понимания геометрии будущего интерьера.

    СОСТАВ РАБОТ:

    - разработка планировочного решения, план расстановки мебели и оборудования

    - создание эскизов-коллажей, в виде простых 3D изображений, которые условно отображают объемно-пространственное решение помещения (принципиальные решения по цветам и текстурам выполняются на этапе визуализации)

    ЭТАП 3 - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ                              
    Дает полное представление о том, какой будет интерьер.

    СОСТАВ РАБОТ:

    -3D визуализация согласованных помещений проекта, не включая подсобные и технические помещения:

    ЭТАП 4 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
      Включает в себя все необходимые для реализации чертежи:-план обмеров.-план демонтажа.-план возведения перегородок и отдельных элементов стен.-план расстановки мебели и сантехники.-план полов.-план потолков.-план размещения светильников, световых групп и выключателей.-план розеток, электрических слаботочных выводов с привязками по стенам.-схема раскладки согласованной плитки.-экспликация помещений с ведомостью отделки.-узлы сложных и дизайнерских конструктивных решений.-эскизы и габаритные размеры декоративно-архитектурных элементов. 

    ЭТАП 5 - КОМПЛЕКТАЦИЯ    

    Данный этап осуществляется параллельно со всеми этапами дизайн-проекта. 

    СОСТАВ РАБОТ: 

    -подбор материалов отделки, сантехники, мебели

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9268480041 www.alenapautova.ru
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