ЭТАП 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На стадии разработки технического задания происходит выявление, формулировка и осознание желаний и потребностей заказчика.На основании всей полученной информации, осуществляется дальнейшее проектирование.

СОСТАВ РАБОТ:

- замер помещения и фотофиксация объекта

- анализ информационных материалов

ЭТАП 2 - ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Основываясь на образе жизни заказчика, помещения делятся на функциональные зоны. Создаются простые 3D изображения для понимания геометрии будущего интерьера.

СОСТАВ РАБОТ:

- разработка планировочного решения, план расстановки мебели и оборудования

- создание эскизов-коллажей, в виде простых 3D изображений, которые условно отображают объемно-пространственное решение помещения (принципиальные решения по цветам и текстурам выполняются на этапе визуализации)

ЭТАП 3 - ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Дает полное представление о том, какой будет интерьер.

СОСТАВ РАБОТ:

-3D визуализация согласованных помещений проекта, не включая подсобные и технические помещения:

ЭТАП 4 - РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Включает в себя все необходимые для реализации чертежи:-план обмеров.-план демонтажа.-план возведения перегородок и отдельных элементов стен.-план расстановки мебели и сантехники.-план полов.-план потолков.-план размещения светильников, световых групп и выключателей.-план розеток, электрических слаботочных выводов с привязками по стенам.-схема раскладки согласованной плитки.-экспликация помещений с ведомостью отделки.-узлы сложных и дизайнерских конструктивных решений.-эскизы и габаритные размеры декоративно-архитектурных элементов.

ЭТАП 5 - КОМПЛЕКТАЦИЯ

Данный этап осуществляется параллельно со всеми этапами дизайн-проекта.

СОСТАВ РАБОТ:

-подбор материалов отделки, сантехники, мебели