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Наши
предки вкладывали в слово «новоселье»
не только вселение в новое жилье, но и
празднование этого события. При этом
праздновать новоселье
считалось обязательным.
В маркетинге, как науке о продажах, уже существует целый раздел, посвященный психологии продаж. Дар разума, данный людям, играет с ними и плохие шутки, ведь ним легко манипулировать.
Писатели-фантасты
не
зря считаются «литературными» провидцами.
Нередкими являются случаи, когда писатели
описывали в своих творениях технологии
будущего, которые стали явью.