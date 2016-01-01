Хотите ли вы создать стильный дизайн ванной комнаты? Фирма Viva Lusso готова помочь вам в этом. В 2016 г. она стала первым представителем популярного международного Итальянского-Канадско производителя каменных и акриловых ванн Aquatica Plumbing Group. Сегодня компания успешно поставляет на рынок России и стран СНГ краны, смесители для раковин, элитные ванны, раковины, сантехнику итальянского производства. Европейский подход, использование высококачественных материалов и запатентованных технологий в процессе производства ванн, новаторские дизайнерские идеи, а также многоуровневая система контроля являются приоритетами в деятельности компании. Для того, чтобы соответствовать международным стандартам качества, основные мощности компании были перенесены в Италию. Это позволило усовершенствовать производство и вывести его на новый уровень. Снижение транспортных расходов позволило оптимизировать цены, сделав элитные ванны из натурального и искусственного камня еще более доступными. Ежедневно архитекторы работают над созданием новых моделей, которые смогут стать изюминкой вашего интерьера.