Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
design-bureau <q>DEPO</q>
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер студии ул. Дальняя, design-bureau "DEPO" design-bureau 'DEPO' Гостиная в стиле лофт
    Интерьер студии ул. Дальняя, design-bureau "DEPO" design-bureau 'DEPO' Гостиная в стиле лофт
    Интерьер студии ул. Дальняя, design-bureau "DEPO" design-bureau 'DEPO' Гостиная в стиле лофт
    +11
    Интерьер студии ул. Дальняя

    Дизайн-бюро "DEPO" - творческий тандем Элеоноры Пополитовой и Анны Демидовой. Элеонора выпускница Международной школы дизайна в Санкт-Петербурге. Анна закончила Кубанский Государственный университет, факультет архитектуры и дизайна, где сейчас и преподает. Работаем с удовольствием, любим экспериментировать, в то же время внимательно учитываем пожелания заказчиков. Занимаемся дизайн-проектированием как жилых, так и общественных помещений.

    Регионы обслуживания
    all world и Краснодар
    Адрес
    350049 Краснодар
    Россия
    d-depo.com
      Add SEO element