Дизайн-бюро "DEPO" - творческий тандем Элеоноры Пополитовой и Анны Демидовой. Элеонора выпускница Международной школы дизайна в Санкт-Петербурге. Анна закончила Кубанский Государственный университет, факультет архитектуры и дизайна, где сейчас и преподает. Работаем с удовольствием, любим экспериментировать, в то же время внимательно учитываем пожелания заказчиков. Занимаемся дизайн-проектированием как жилых, так и общественных помещений.