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студия Потолочный PRO Интерьер
Переделка и ремонт Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (4)
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Проекты

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    • световой потолок, студия Потолочный PRO Интерьер студия Потолочный PRO Интерьер Кухня в стиле модерн Белый
    световой потолок
    Парящий натяжной потолок, студия Потолочный PRO Интерьер студия Потолочный PRO Интерьер Гостиная в классическом стиле Белый
    Парящий натяжной потолок, студия Потолочный PRO Интерьер студия Потолочный PRO Интерьер Гостиная в классическом стиле
    Парящий натяжной потолок
    двухуровневый натяжной потолок с подсветкой LED, студия Потолочный PRO Интерьер студия Потолочный PRO Интерьер Гостиная в классическом стиле Белый
    двухуровневый натяжной потолок с подсветкой LED, студия Потолочный PRO Интерьер студия Потолочный PRO Интерьер Гостиная в классическом стиле Бежевый
    двухуровневый натяжной потолок с подсветкой LED

    Натяжные потолки и витражи. Дизайн, изготовление, монтаж. Москва и Подмосковье.

    Услуги
    • натяжные потолки
    • отделка потолка
    • дизайн потолков
    • освещение потолка
    • подсветка потолка
    • многоуровневые потолки
    • потолки с подсветкой
    • фотопечать на потолке
    • матовые потолки
    • глянцевые потолки
    • тканевые потолки
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    Регионы обслуживания
    Москва и МО и Москва, Россия
    Награды компании
    Лучший строительный сайт 2016г. (по версии стройпортала Ваш Дом)
    Адрес
    1 Квесисская д.20 с.1
    127220 Москва, Россия
    Россия
    +7-4955067244 studia-potolkov.ru
    Законное владение

    Натяжные потолки г.Москва ул. 1-я Квесисская д.20 стр.1

    Отзыв

    Михаил
    Всё понравилось! Жена, была не в восторге от того, что я выбрал без неё тех кто будет делать нам потолки. Но когда она увидела результат все были рады. Быстро, качественно, не дорого. Всем рекомендую обращаться в студию Потолочный PRO Интерьер(https://studia-potolkov.ru))
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Июль 2020
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    Марк Романов Марк Романов
    Всё было на отличном уровне. Рабочий персонал состоит только из самых профессиональных работников. Скорость работы и ту цену которую просят, просто вверх совершенства. Спасибо студии Потолочный PRO Интерьер за отличные потолки!!!
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Август 2020
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    illafer
    Очень понравилась работа монтажников из студии Потолочный PRO Интерьер. Сделали всё быстро и качественно, я доволен!!! Цены очень приземлённые. Всем советую!!!
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Май 2020
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    Показать все отзывы – 4
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