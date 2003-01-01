Производство фасадных архитектурных декоративных элементов. Весь классический фасадный декор. Карнизы-наличники-колонны-пилястры-балюстрада-рустовые и замковые камни.

Производство фасадных защитных покрытий. Натуральные минеральные наполнители.

Монтаж и шеф-монтаж. Архитектурный проект. Собственное производство. Изготовление по Вашим чертежам и размерам.

Опыт. Профессионализм. Портфолио.