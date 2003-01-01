Производство фасадных архитектурных декоративных элементов. Весь классический фасадный декор. Карнизы-наличники-колонны-пилястры-балюстрада-рустовые и замковые камни.
Производство фасадных защитных покрытий. Натуральные минеральные наполнители.
Монтаж и шеф-монтаж. Архитектурный проект. Собственное производство. Изготовление по Вашим чертежам и размерам.
Опыт. Профессионализм. Портфолио.
- Услуги
- Изготовление архитектурно-декоративных деталей. Защитные покрытия. Фасадные штукатурки. Монтаж. Шеф-монтаж.
- Регионы обслуживания
- Москва и МО и вся Россия
- Адрес
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Щапово п.
142144 Москва
Россия
+7-9857677317 www.restavrator23.ru
Законное владение
г. Москва Щаповское с.п. Щапово п.