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Реставратор
Фасады Москва
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Проекты

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    • Усово, Реставратор Реставратор Загородные дома
    Усово, Реставратор Реставратор Загородные дома
    Усово, Реставратор Реставратор Гараж на две машины
    +50
    Усово
    Видное, Реставратор Реставратор Дома в классическом стиле
    Видное, Реставратор Реставратор Загородные дома
    Видное, Реставратор Реставратор Загородные дома
    +58
    Видное
    Проекты фасадов, Реставратор Реставратор
    Проекты фасадов, Реставратор Реставратор
    Проекты фасадов, Реставратор Реставратор
    +1
    Проекты фасадов
    ЖК Айвазовский г.Севастополь, Реставратор Реставратор Дома в средиземноморском стиле
    ЖК Айвазовский г.Севастополь, Реставратор Реставратор Дома в средиземноморском стиле
    ЖК Айвазовский г.Севастополь, Реставратор Реставратор Дома в средиземноморском стиле
    +5
    ЖК Айвазовский г.Севастополь
    Элитный ЖК "Дом на Таганке", Реставратор Реставратор Дома в классическом стиле
    Элитный ЖК "Дом на Таганке", Реставратор Реставратор Дома в классическом стиле
    Элитный ЖК "Дом на Таганке", Реставратор Реставратор Дома в классическом стиле
    +13
    Элитный ЖК "Дом на Таганке"
    ЖК Green House, Реставратор Реставратор Дома в стиле лофт
    ЖК Green House, Реставратор Реставратор Дома в стиле лофт
    ЖК Green House, Реставратор Реставратор Дома в стиле лофт
    +8
    ЖК Green House
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    Производство фасадных архитектурных декоративных элементов. Весь классический фасадный декор. Карнизы-наличники-колонны-пилястры-балюстрада-рустовые и замковые камни. 

    Производство фасадных защитных покрытий. Натуральные минеральные наполнители. 

    Монтаж и шеф-монтаж. Архитектурный проект. Собственное производство. Изготовление по Вашим чертежам и размерам.

    Опыт. Профессионализм. Портфолио. 

    Услуги
    Изготовление архитектурно-декоративных деталей. Защитные покрытия. Фасадные штукатурки. Монтаж. Шеф-монтаж.
    Регионы обслуживания
    Москва и МО и вся Россия
    Адрес
    Щапово п.
    142144 Москва
    Россия
    +7-9857677317 www.restavrator23.ru
    Законное владение

    г. Москва Щаповское с.п. Щапово п.

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