Дизайн и проектирование интерьеров
- Услуги
- обмеры помещения
- разработка планировочных решений
- создание фор-эскизов
- 3D-визуализация помещений
- подготовка полного комплекта рабочей документации
- подбор мебели
- материалов и комплектующих
- авторский надзор
- техническое сопровождение проектов
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Екатеринбург
- Казань
- Челябинск
- Moscow
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- Адрес
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119285 Moscow
Россия
+7-9031026255 www.2artstudio.ru