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2ARTstudio
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    Дизайн и проектирование интерьеров

    Услуги
    • обмеры помещения
    • разработка планировочных решений
    • создание фор-эскизов
    • 3D-визуализация помещений
    • подготовка полного комплекта рабочей документации
    • подбор мебели
    • материалов и комплектующих
    • авторский надзор
    • техническое сопровождение проектов
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Нижний Новгород
    • Екатеринбург
    • Казань
    • Челябинск
    • Moscow
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    Адрес
    119285 Moscow
    Россия
    +7-9031026255 www.2artstudio.ru
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