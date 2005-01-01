Компания производит дизайн интерьеров частных и общественных. HORECA, оформление интерьеров квартир и домов, проектирование пространства кафе,ресторанов , гостинниц, магазинов. Компания Creatiffstyle работает с 2005 года. Команда специалистов стремиться к совершенному исполнению интерьера, точности расчетов и качественной реализации проекта.
- Услуги
- Услуги по проектированию
- планированию
- созданию композиции и цветового решения интерьера. А также 3д визуализации
- возможна художественная
ручнаяподача эскиза. Чертежи только в электронном виде. Опыт проектов онлайн и дистанционной работы с клиентом
- Регионы обслуживания
- Украина
- Россия
- Израиль
- Болгария
- Катар
- Италия
- германия
- Одесса
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- Награды компании
- Дипломы участия в международных конкурсах, призовые поездки в Европу
- Адрес
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Бреуса
05250 Одесса
Украина
+30688188688 www.ffstyle.ilconte.com
Законное владение
Украина, Одесса.