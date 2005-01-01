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crestiffstyle
Дизайнеры интерьера Одесса
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Обложка, crestiffstyle crestiffstyle Гостиная в стиле модерн
    Обложка

    Компания производит дизайн интерьеров частных и общественных. HORECA, оформление интерьеров квартир и домов, проектирование пространства кафе,ресторанов , гостинниц, магазинов. Компания Creatiffstyle работает с 2005 года. Команда специалистов стремиться к совершенному исполнению интерьера, точности расчетов и качественной реализации проекта. 

    Услуги
    • Услуги по проектированию
    • планированию
    • созданию композиции и цветового решения интерьера. А также 3д визуализации
    • возможна художественная ручнаяподача эскиза. Чертежи только в электронном виде. Опыт проектов онлайн и дистанционной работы с клиентом
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Израиль
    • Болгария
    • Катар
    • Италия
    • германия
    • Одесса
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Награды компании
    Дипломы участия в международных конкурсах, призовые поездки в Европу
    Адрес
    Бреуса
    05250 Одесса
    Украина
    +30688188688 www.ffstyle.ilconte.com
    Законное владение

    Украина, Одесса.

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