Your Comfortable Home – авторская студия дизайна интерьеров и архитектурного проектированияобъектов жилого и коммерческого назначения, основана архитектором Еленой Онопой.

Концепцией нашей работы есть создание эргономично правильных помещений, которые будут комфортными для жизнедеятельности человека, отвечать его физиологическим параметрам, стилю жизни, вкусу, мировоззрению.

Обязательным пунктом создания комфортного жилья есть учет инсоляции помещений, грамотная ориентация жилых и нежилых комнат по сторонам света. Все эти и другие нормы и правила влияют на качество времяпровождения человека в пространстве.

Учет вышесказанных параметров и грамотное создание проектов есть залогом комфортного жилья и идеей нашей работы.