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Your Comfortable home
Архитекторы Киев, Украина
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Детская комната, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальни для девочек
    Детская комната, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальни для девочек
    Детская комната, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальни для девочек
    Детская комната
    Спальня в современной квартире, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальня в стиле минимализм
    Спальня в современной квартире, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальня в стиле минимализм
    Спальня в современной квартире, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальня в стиле минимализм
    +2
    Спальня в современной квартире
    Дизайн-проект современной квартиры, Your Comfortable home Your Comfortable home Гостиная в средиземноморском стиле
    Дизайн-проект современной квартиры, Your Comfortable home Your Comfortable home Гостиная в средиземноморском стиле
    Дизайн-проект современной квартиры, Your Comfortable home Your Comfortable home Гостиная в средиземноморском стиле
    +12
    Дизайн-проект современной квартиры
    Дизайн интерьера кухни в частном доме, Your Comfortable home Your Comfortable home Кухня в скандинавском стиле Дерево Бирюзовый
    Дизайн интерьера кухни в частном доме, Your Comfortable home Your Comfortable home Кухня в скандинавском стиле Изделия из древесины Бирюзовый
    Дизайн интерьера кухни в частном доме, Your Comfortable home Your Comfortable home Кухня в скандинавском стиле Керамика Эффект древесины
    Дизайн интерьера кухни в частном доме
    Современный дом под Киевом, Your Comfortable home Your Comfortable home Дома в стиле минимализм Бетон Белый
    Современный дом под Киевом, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальня в стиле лофт Бетон Бирюзовый
    Современный дом под Киевом, Your Comfortable home Your Comfortable home Спальня в стиле лофт Дерево Многоцветный
    +2
    Современный дом под Киевом

    Your Comfortable Home – авторская студия дизайна интерьеров и архитектурного проектированияобъектов жилого и коммерческого назначения, основана архитектором Еленой Онопой.

    Концепцией нашей работы есть создание эргономично правильных помещений, которые будут комфортными для жизнедеятельности человека, отвечать его физиологическим параметрам, стилю жизни, вкусу, мировоззрению.

    Обязательным пунктом создания комфортного жилья есть учет инсоляции помещений, грамотная ориентация жилых и нежилых комнат по сторонам света. Все эти и другие нормы и правила влияют на качество времяпровождения человека в пространстве.

    Учет вышесказанных параметров и грамотное создание проектов есть залогом комфортного жилья и идеей нашей работы.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • Архитектурное проектирование
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    Регионы обслуживания
    • Киев
    • Украина Россия Белоруссия Казахстан Литва Латвия Эстония Франция Италия Германия Голландия Кипр Польша Чехия Словакия Словения Дания Швеция Норвегия
    • Киев, Украина
    Адрес
    04209 Киев, Украина
    Украина
    +380-988490170 ychproect.com
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