Мы проектируем интерьеры и контролируем их воплощение в жизнь.
Наша работа заканчивается, когда готовый интерьер полностью соответствует 3D-модели.
Мы знаем, как создать интерьер, который Вы полюбите. В процессе создания интерьера предложим разные варианты планировки, стилистической и цветовой визуализации интерьера в рамках обозначенного бюджета. Мы можем взять на себя управление и контроль над строительными работами, закупку и доставку материалов, мебели и освещения. Благодаря наработанной базе поставщиков мы предлагаем лучшую цену.
- Услуги
- Дизайн Интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Финалисты конкурсов PINWIN: 6,8,9 сезон.
- Адрес
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125475 Москва
Россия
+779032147130 lifeconceptgroup.com