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L!FE CONCEPT
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Мы проектируем интерьеры и контролируем их воплощение в жизнь.

    Наша работа заканчивается, когда готовый интерьер полностью соответствует 3D-модели.

    Мы знаем, как создать интерьер, который Вы полюбите. В процессе создания интерьера предложим разные варианты планировки, стилистической и цветовой визуализации интерьера в рамках обозначенного бюджета. Мы можем взять на себя управление и контроль над строительными работами, закупку и доставку материалов, мебели и освещения. Благодаря наработанной базе поставщиков мы предлагаем лучшую цену.

    Услуги
    Дизайн Интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    Финалисты конкурсов PINWIN: 6,8,9 сезон.
    Адрес
    125475 Москва
    Россия
    +779032147130 lifeconceptgroup.com
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