Мы уже более 10 лет успешно работаем в сфере художественных услуг. Наши художники живут своим делом и не устают творить красоту в интерьерах ваших домов, квартир, офисов и не только.
В нашей команде - лучшие профи по части росписи стен, потолков и предметов интерьера, а также ведущие специалисты по части живописи и её реставрации.
Кроме того, недавно наш креатив нашёл "выплеск" в новой нише - мы стали создавать оригинальные и яркие аксессуары в интерьер с собственными принтами.
- Услуги
- роспись стен и потолков
- роспись предметов интерьера (шкафы
- буфеты и т.д.)
- картины на заказ
- реставрация картин и икон
- дизайнерские аксессуары (подушки
- скатерти
- чехлы на чемоданы)
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Нет ограничений и Москва
- Награды компании
- Государственные награды за реставрацию живописи на объектах культурного наследия (храмы, театры, особняки, посольства), победа в конкурсе
Московский предпринимательв категории
Ремесленничество
- Адрес
-
117041 Москва
Россия
+7-9264171204 taktochka.com