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Художники и ремесленники Москва
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Проекты

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    • Роспись в детской "Медведи Тедди"

    Мы уже более 10 лет успешно работаем в сфере художественных услуг. Наши художники живут своим делом и не устают творить красоту в интерьерах ваших домов, квартир, офисов и не только.

    В нашей команде - лучшие профи по части росписи стен, потолков и предметов интерьера, а также ведущие специалисты по части живописи и её реставрации.

    Кроме того, недавно наш креатив нашёл "выплеск" в новой нише - мы стали создавать оригинальные и яркие аксессуары в интерьер с собственными принтами.

    Услуги
    • роспись стен и потолков
    • роспись предметов интерьера (шкафы
    • буфеты и т.д.)
    • картины на заказ
    • реставрация картин и икон
    • дизайнерские аксессуары (подушки
    • скатерти
    • чехлы на чемоданы)
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    Регионы обслуживания
    Нет ограничений и Москва
    Награды компании
    Государственные награды за реставрацию живописи на объектах культурного наследия (храмы, театры, особняки, посольства), победа в конкурсе Московский предприниматель в категории Ремесленничество
    Адрес
    117041 Москва
    Россия
    +7-9264171204 taktochka.com
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