Бюро занимается разработкой авторских дизайн-проектов интерьера квартир, пент-хаусов и загородных домов. Каждый проект – это авторское произведение, в котором мы оставляем частичку своей души, наполняя его авторскими изделиями: панно в технике сграффито, художественная роспись, эксклюзивная мебель сделанные по собственным эскизам.

Все проекты реализуются благодаря тщательной проработке и контролю этапов строительства с нашей стороны.

Наше кредо - индивидуальный подход к каждому. Мы делаем не то, что Вы хотите, а то, что Вам нужно!