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Alena Gorskaya Design Studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Столовая комната в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Сompound interior, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Столовая комната в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    +21
    Сompound interior
    Loft in the elks' island, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Столовая комната в стиле модерн Многоцветный
    Loft in the elks' island, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
    Loft in the elks' island, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Спальня в стиле модерн Синий
    +2
    Loft in the elks' island
    Skolkov wood, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Ванная в классическом стиле Бежевый
    Skolkov wood, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри Синий
    Skolkov wood, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Гостиная в стиле кантри Многоцветный
    +17
    Skolkov wood
    Eclectic interior in a row house, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Спальня в эклектичном стиле Дерево Зеленый
    Eclectic interior in a row house, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Белый
    Eclectic interior in a row house, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Гостиные в эклектичном стиле Черный
    +19
    Eclectic interior in a row house
    Eco loft in а 3-rooms flat, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Кухня в стиле модерн Серый
    Eco loft in а 3-rooms flat, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Гостиная в стиле модерн Белый
    Eco loft in а 3-rooms flat, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Кирпичи Белый
    +10
    Eco loft in а 3-rooms flat
    Emerald-green hills, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Гостиная в стиле модерн Коричневый
    Emerald-green hills, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Коричневый
    Emerald-green hills, Alena Gorskaya Design Studio Alena Gorskaya Design Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Коричневый
    +12
    Emerald-green hills

    Бюро занимается разработкой авторских дизайн-проектов интерьера квартир, пент-хаусов и загородных домов. Каждый проект – это авторское произведение, в котором мы оставляем частичку своей души, наполняя его авторскими изделиями: панно в технике сграффито, художественная роспись, эксклюзивная мебель сделанные по собственным эскизам.

    Все проекты реализуются благодаря тщательной проработке и контролю этапов строительства с нашей стороны. 

    Наше кредо - индивидуальный подход к каждому. Мы делаем не то, что Вы хотите, а то, что Вам нужно!

    Услуги
    Дизайн-проект интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    119121 Москва
    Россия
    alenagorskaya.ru
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