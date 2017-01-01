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Эдуард Григорьев (daproekt)
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 2Книги идей (2)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж "Яхта на причале", Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) Дома в стиле модерн Дерево Белый
    Коттедж "Яхта на причале", Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) ГостинаяМебель для медиа комнаты Бежевый
    Коттедж "Яхта на причале", Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) ГостинаяДиваны и журнальные столики Бежевый
    +16
    Коттедж "Яхта на причале"
    Гостевой дом-баня, Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt)
    Гостевой дом-баня, Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) Ванная комнатаВанны и душевые Плитка Бежевый
    Гостевой дом-баня, Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) Спальная комната Аксессуары и декор Дерево Бежевый
    +18
    Гостевой дом-баня
    Атмосфера лёгкости, Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) Спальная комната Кровати и изголовья Бамбук Бежевый
    Атмосфера лёгкости, Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) КухняКухонная мебель Дерево Бежевый
    Атмосфера лёгкости, Эдуард Григорьев (daproekt) Эдуард Григорьев (daproekt) ГостинаяТабуреты и стулья Кожа Бежевый
    +2
    Атмосфера лёгкости

    Виды деятельности:
    обмеры, варианты планировки, эскизный проект, 3-D, дизайн-проект жилых и общественных интерьеров, рабочий проект, индивидуальный проект мебели, эскизы художественных изделий, ведомости отделочных материалов, мебели и оборудования, расчёт объёмов предстоящих работ, декорирование, подбор мебели, полная комплектация объекта, авторский надзор, решение проблем на объекте, представление интересов заказчика.

    Проекты загородных домов, проекты подсобных строений, проекты малых архитектурных форм, проекты благоустройства участка, проекты ограждений и заборов. Эскизы и чертежи фасадов.

    Консультации по планировке.

    Сайт http://daproekt.houzz.ru/

    Блог http://daproekt.livejournal.com/

    Услуги
    • Комплекс услуг для реализации мечты Заказчика. Среди множества талантливых и опытных дизайнеров/архитекторов
    • возможно
    • Мы – это те профессионалы
    • которые нужны именно Вам. Приятного просмотра)
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • Качественный продукт,
    • счастливые клиенты
    Адрес
    Москва, Подмосковье
    2017 Москва
    Россия
    +7-9166153228 daproekt.houzz.ru
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