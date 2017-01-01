Виды деятельности:
обмеры, варианты планировки, эскизный проект, 3-D, дизайн-проект жилых и общественных интерьеров, рабочий проект, индивидуальный проект мебели, эскизы художественных изделий, ведомости отделочных материалов, мебели и оборудования, расчёт объёмов предстоящих работ, декорирование, подбор мебели, полная комплектация объекта, авторский надзор, решение проблем на объекте, представление интересов заказчика.
Проекты загородных домов, проекты подсобных строений, проекты малых архитектурных форм, проекты благоустройства участка, проекты ограждений и заборов. Эскизы и чертежи фасадов.
Консультации по планировке.
Сайт http://daproekt.houzz.ru/
- Услуги
- Комплекс услуг для реализации мечты Заказчика. Среди множества талантливых и опытных дизайнеров/архитекторов
- возможно
- Мы – это те профессионалы
- которые нужны именно Вам. Приятного просмотра)
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Качественный продукт,
- счастливые клиенты
- Адрес
-
Москва, Подмосковье
2017 Москва
Россия
+7-9166153228 daproekt.houzz.ru