Clique Prints - мастерская принтов современных художников.
В своей работе, мы тщательно подходим к выбору материалов, поэтому наши постеры отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи, что делает их отличным украшением интерьера своей квартиры или рабочего пространства и отличным подарком, которому будет рад каждый ценитель прекрасного!
- Услуги
- принты
- постеры
- репродукции
- картины
- плакаты
- Регионы обслуживания
- Россия, европа и Москва
- Адрес
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Варшавское ш. 28А
117105 Москва
Россия
+7-9057755495 cliqueprints.com
Законное владение
117623, Москва, улица Старонародная дом 2 квартира 110