Lumi Рolar (Лýми Пóлар) – финская компания по проектированию, производству и строительству деревянных домов с использованием самых передовых и энергоэффективных технологий от России до Америки. Деревянные дома под ключ от финских профессионалов – это Lumi Рolar!
- Услуги
- Выбор участка
- проектирование
- строительство
- дизайн интерьера и отделка
- ландшафтный дизайн
- дома под ключ
- Регионы обслуживания
- Россия
- страны СНГ
- Европа
- Америка
- Азия
- Москва
- Адрес
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Минская улица д. 2г/1, 3 этаж
119590 Москва
Россия
+7-4951518778
Законное владение
Finland, Helsinki, Saukonpaadenranta 4i