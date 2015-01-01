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Lumi Polar
Строители Москва
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    • ДОМ AVENUE

    Lumi Рolar (Лýми Пóлар) – финская компания по проектированию, производству и строительству деревянных домов с использованием самых передовых и энергоэффективных технологий от России до Америки. Деревянные дома под ключ от финских профессионалов – это Lumi Рolar!

    Услуги
    • Выбор участка
    • проектирование
    • строительство
    • дизайн интерьера и отделка
    • ландшафтный дизайн
    • дома под ключ
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • страны СНГ
    • Европа
    • Америка
    • Азия
    • Москва
    Адрес
    Минская улица д. 2г/1, 3 этаж
    119590 Москва
    Россия
    +7-4951518778
    Законное владение

    Finland, Helsinki, Saukonpaadenranta 4i

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