Основной профиль моей деятельности - проектирование загородного жилья, так же одинаково успешно работаю с абсолютно любыми жилыми и общественными объектами. За каждый новый проект берусь с радостью и интересом.
Для своего заказчика хочу создать комфортный современный дом, продуманный по всем параметрам и отвечающий его представлениям об «идеальном доме», дом в который каждый день хотелось бы возвращаться с удовольствием.
- Услуги
- Архитектурное проектирование загородного жилья
- Разработка раздела КЕО и Инсоляция
- Энергетический паспорт здания
- Регионы обслуживания
- Томск
- Новосибирск
- Кемерово
- Вся Россия
- Адрес
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634021 Г.Томск
Россия
+7-9061984598 rakov-tim.wixsite.com/portfolio