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Архитектор Тимофей Раков
Архитекторы Г.Томск
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом для большой семьи - 270 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    Дом для большой семьи - 270 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    Дом для большой семьи - 270 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    +2
    Дом для большой семьи - 270 м2
    Дом для молодой семьи - 100 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Бежевый
    Дом для молодой семьи - 100 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Бежевый
    Дом для молодой семьи - 100 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Бежевый
    +1
    Дом для молодой семьи - 100 м2
    Дом из клееного бруса - 180 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Серый
    Дом из клееного бруса - 180 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Серый
    Дом из клееного бруса - 180 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    +1
    Дом из клееного бруса - 180 м2
    Многофункциональное Административно- деловое здание г. Томск, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Серый
    Многофункциональное Административно- деловое здание г. Томск, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    Многофункциональное Административно- деловое здание г. Томск, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    Многофункциональное Административно- деловое здание г. Томск
    Типовой дом в Подмосковье - 108 кв.м., Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Красный
    Типовой дом в Подмосковье - 108 кв.м., Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    Типовой дом в Подмосковье - 108 кв.м., Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков
    +1
    Типовой дом в Подмосковье - 108 кв.м.
    Индивидуальный жилой дом - 230 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Серый
    Индивидуальный жилой дом - 230 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Серый
    Индивидуальный жилой дом - 230 м2, Архитектор Тимофей Раков Архитектор Тимофей Раков Деревянные дома Дерево Серый
    +1
    Индивидуальный жилой дом - 230 м2

    Основной профиль моей деятельности - проектирование загородного жилья, так же одинаково успешно работаю с абсолютно любыми жилыми и общественными объектами. За каждый новый проект берусь с радостью и интересом.

    Для своего заказчика хочу создать комфортный современный дом, продуманный по всем параметрам и отвечающий его представлениям об «идеальном доме», дом в который каждый день хотелось бы возвращаться с удовольствием.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование загородного жилья
    • Разработка раздела КЕО и Инсоляция
    • Энергетический паспорт здания
    Регионы обслуживания
    • Томск
    • Новосибирск
    • Кемерово
    • Вся Россия
    Адрес
    634021 Г.Томск
    Россия
    +7-9061984598 rakov-tim.wixsite.com/portfolio

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    onecopy
    девелопер загородных тематических поселений
    больше 5 лет назад
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