Основной профиль моей деятельности - проектирование загородного жилья, так же одинаково успешно работаю с абсолютно любыми жилыми и общественными объектами. За каждый новый проект берусь с радостью и интересом.

Для своего заказчика хочу создать комфортный современный дом, продуманный по всем параметрам и отвечающий его представлениям об «идеальном доме», дом в который каждый день хотелось бы возвращаться с удовольствием.