«В хорошем дизайне функциональность всегда первична, независимо от форм. Но она не должна угнетать эмоции».

Дж. Сапорити

Главным принципом моей работы является ориентированность исключительно на результат. Понимая это, каждый новый проект для меня это возможность рассказать свою историю, сделать то, чего не делала ранее. Все мы знаем, что интерьер формирует эмоции и сильно влияет на качество нашей жизни, поэтому в своей работе я стремлюсь к совершенству и абсолютно уверена, что процесс создания и реализации интерьера может стать одним из приятных моментов в Вашей жизни.