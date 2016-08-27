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AG design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Кальянная в г. Реутов, AG design AG design Стены и пол в стиле лофт Кирпичи
    Кальянная в г. Реутов, AG design AG design Стены и пол в стиле лофт Гранит Красный
    Кальянная в г. Реутов, AG design AG design Стены и пол в стиле лофт Бетон Коричневый
    +3
    Кальянная в г. Реутов
    Квартира в ЖК 9-18, AG design AG design Спальня в стиле минимализм Стекло Серый
    Квартира в ЖК 9-18, AG design AG design Спальня в стиле минимализм Синий
    Квартира в ЖК 9-18, AG design AG design Рабочий кабинет в стиле минимализм Коричневый
    +3
    Квартира в ЖК 9-18
    Квартира в ЖК Рублевский, AG design AG design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Рублевский, AG design AG design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Рублевский, AG design AG design Детская комнатa в стиле минимализм
    +2
    Квартира в ЖК Рублевский
    квартира в ЖК Garden Park Эдальго, AG design AG design Гостиная в стиле лофт Кирпичи Белый
    квартира в ЖК Garden Park Эдальго, AG design AG design Спальня в средиземноморском стиле Бежевый
    квартира в ЖК Garden Park Эдальго, AG design AG design Детская комнатa в стиле минимализм Бирюзовый
    +2
    квартира в ЖК Garden Park Эдальго
    квартира для молодой семьи, AG design AG design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    квартира для молодой семьи, AG design AG design Гостиная в стиле минимализм
    квартира для молодой семьи, AG design AG design Гостиная в стиле минимализм
    +5
    квартира для молодой семьи
    Зона отдыха в банном комплексе, AG design AG design Балкон и терраса в рустикальном стиле Дерево
    Зона отдыха в банном комплексе, AG design AG design Балкон и терраса в рустикальном стиле Натуральное волокно
    Зона отдыха в банном комплексе, AG design AG design Балкон и терраса в рустикальном стиле Камень
    Зона отдыха в банном комплексе

    «В хорошем дизайне функциональность всегда первична, независимо от форм. Но она не должна угнетать эмоции».

                                                                                                                                                                Дж. Сапорити

    Главным принципом моей работы является ориентированность исключительно на результат. Понимая это, каждый новый проект для меня это возможность рассказать свою историю, сделать то, чего не делала ранее. Все мы знаем, что интерьер формирует эмоции и сильно влияет на  качество нашей жизни, поэтому в своей работе я стремлюсь к совершенству и абсолютно уверена, что процесс создания и реализации интерьера может стать одним из приятных моментов в Вашей жизни.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • Комплектация и декорирование
    • Дистанционное проектирование
    • авторский надзор
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия, Кипр и Москва
    Адрес
    111673 Москва
    Россия
    +7-9258627844 ag-designs.ru
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