Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Ira Mikhno – homify
Журналисты и блогеры Берлин
Обзор 3Проекты (3) 533Книги идей (533)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • cover photo
    xxxxx, Ira Mikhno - homify Ira Mikhno - homify Гостиная в классическом стиле
    xxxxx
    zzz

    homify - это платформа, которая связывает владельцев домов с cотнями тысяч специалистов со всего мира. Здесь вы найдете не только советы по оформлению и строительству домов, но и профессионалов высшего класса, которые помогут воплотить мечту об идеальном доме в реальность.

    В нашем журнале регулярно публикуются проекты современных домов, проекты по редизайну и улучшению интерьера. Особо понравившиеся фото можно собрать в книгу идей и показать специалистам в качестве примера.

    От вдохновения до реализации - благодаря homify ваш дом станет идеальным!

    Регионы обслуживания
    Берлин
    Адрес
    Бруннен штрассе 110C
    13355 Берлин
    Россия
    www.homify.ru
      Add SEO element