Комплексные решения по проектированию и построению домашних кинотеатров, стереосистем, систем домашней автоматизации и мультирум. Производит полные комплекс подготовительных, измерительных и монтажных работ по шума-изоляции и акустической коррекции персональных кинозалов, домашних студий и других помещений по желанию клиентов. Предоставляет услуги по калибровки и настройки видео и аудио систем домашнего использования. На ряду с домашними системами компания ТЕХНОКРАТ® реализует профессиональное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование для оснащения объектов в области бизнеса, культуры, образования и развлечений: театров, кинотеатров, клубов, ресторанов, культурно-развлекательных центров, конференц-залов, комнат переговоров, торговых салонов. В каждом решении мы руководствуемся фактором оправданности и корректности проведения каждого шага выполняемых работ: цена – качество – функциональность – удобство пользования.