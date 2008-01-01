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Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ
Аудио- и видеосистемы Чебоксары
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Проекты

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    • ТЕХНОКРАТ салон домашних кинотеатров, Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ
    ТЕХНОКРАТ салон домашних кинотеатров
    Портфолио, Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ Гостиная в стиле лофт
    Портфолио, Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ Гостиная в стиле лофт
    Портфолио, Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ Салон домашних кинотеатров ТЕХНОКРАТ КухняЭлектроника Черный
    +67
    Портфолио

    Комплексные решения по проектированию и построению домашних кинотеатров, стереосистем, систем домашней автоматизации и мультирум. Производит полные комплекс подготовительных, измерительных и монтажных работ по шума-изоляции и акустической коррекции персональных кинозалов, домашних студий и других помещений по желанию клиентов. Предоставляет услуги по калибровки и настройки видео и аудио систем домашнего использования. На ряду с домашними системами компания ТЕХНОКРАТ® реализует профессиональное звуковое, световое и видеопроекционное оборудование для оснащения объектов в области бизнеса, культуры, образования и развлечений: театров, кинотеатров, клубов, ресторанов, культурно-развлекательных центров, конференц-залов, комнат переговоров, торговых салонов. В каждом решении мы руководствуемся фактором оправданности и корректности проведения каждого шага выполняемых работ: цена – качество – функциональность – удобство пользования.

    Услуги
    HiFi Hi-End; Домашне кинотеатры; Пресональные кинозалы; Стерео системы; Мультирум; Домашняя автоматизация (Умный дом); Профессиональные системы караоке.
    Регионы обслуживания
    • Чувашия
    • Марий-Эл и любой другой регион по желанию заказчика.
    Награды компании
    Указаны на нашем сайте.
    Адрес
    Ивана Франко, 10
    428000 Чебоксары
    Россия
    +7-8352282438 tehnokrat.su
    Законное владение

    428000. Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Ивана Франко, 10, помещение 3

    Отзыв

    Sergey Khodiakov
    больше 3 лет назад
    Константин St
    Одно из немногих мест с брендовой "хай-фай" техникой. Единственный минус - цены
    больше 5 лет назад
    Георгий Аветисян
    ребята знают своё дело
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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