Сфера нашей деятельности - профессиональное проектирование, дизайн интерьеров частных домов, квартир и общественных помещений.
Консультирование, разработка дизайн-проектов, перепланировка и согласование, подбор отделочных материалов, мебели и предметов интерьера, авторский надзор, ремонт и отделка.
- Услуги
- Основная задача дизайнера помочь Заказчику определиться со своими желаниями
- при необходимости скорректировать их
- а затем
перевестина язык понятный строителям. Вот почему важную роль играет взаимопонимание между Заказчиком и дизайнером
- а также между дизайнером и строителями. Наша концепция – создавать рационально организованные и функциональные пространства с неповторимым художественным образом.
- Регионы обслуживания
- Королев
- Мытищи
- Московская обл.
- Москва
- РФ
- Награды компании
- Сертификат AUTODESK MULTIMEDIA TRAINING CENTRE. Участие в выставках: Мебель России, Евро Экспо Мебель, Московский Международный Мебельный салон. Член клуба AD.
- Адрес
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ул. Терешковой, 1А
141018 Мытищи
Россия
+7-9164040707 2k-interior.ru
Законное владение
141018 Россия, Московская обл. г. Мытищи, ул. Терешковой, 1А