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Вадим Галина Кожевниковы
Дизайнеры интерьера Мытищи
Обзор 14Проекты (14) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Технологичная квартира для молодой пары, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Спальни для мальчиков
    Технологичная квартира для молодой пары, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Спальни для мальчиков
    Технологичная квартира для молодой пары, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Спальни для мальчиков
    +16
    Технологичная квартира для молодой пары
    Найти нужный баланс на 30 м2, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в скандинавском стиле
    Найти нужный баланс на 30 м2, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в скандинавском стиле
    Найти нужный баланс на 30 м2, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в скандинавском стиле
    +13
    Найти нужный баланс на 30 м2
    Загородный дом "Серебряная подкова" 274 м2, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом "Серебряная подкова" 274 м2, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в классическом стиле
    Загородный дом "Серебряная подкова" 274 м2, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в классическом стиле
    +11
    Загородный дом "Серебряная подкова" 274 м2
    Индивидуальность, простор, функциональность, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы
    Индивидуальность, простор, функциональность, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в скандинавском стиле
    Индивидуальность, простор, функциональность, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в скандинавском стиле
    +22
    Индивидуальность, простор, функциональность
    ЖК Люберецкий, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы
    ЖК Люберецкий, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в стиле минимализм
    ЖК Люберецкий, Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +31
    ЖК Люберецкий
    Квартира на ул. Бориса Пастернака 86 кв.м., Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы
    Квартира на ул. Бориса Пастернака 86 кв.м., Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в стиле модерн
    Квартира на ул. Бориса Пастернака 86 кв.м., Вадим Галина Кожевниковы Вадим Галина Кожевниковы Гостиная в стиле модерн
    +27
    Квартира на ул. Бориса Пастернака 86 кв.м.
    Показать все 14 проекты

    Сфера нашей деятельности - профессиональное проектирование, дизайн интерьеров частных домов, квартир и общественных помещений.
    Консультирование, разработка дизайн-проектов, перепланировка и согласование, подбор отделочных материалов, мебели и предметов интерьера, авторский надзор, ремонт и отделка.

    Услуги
    • Основная задача дизайнера помочь Заказчику определиться со своими желаниями
    • при необходимости скорректировать их
    • а затем перевести на язык понятный строителям. Вот почему важную роль играет взаимопонимание между Заказчиком и дизайнером
    • а также между дизайнером и строителями. Наша концепция – создавать рационально организованные и функциональные пространства с неповторимым художественным образом.
    Регионы обслуживания
    • Королев
    • Мытищи
    • Московская обл.
    • Москва
    • РФ
    Награды компании
    Сертификат AUTODESK MULTIMEDIA TRAINING CENTRE. Участие в выставках: Мебель России, Евро Экспо Мебель, Московский Международный Мебельный салон. Член клуба AD.
    Адрес
    ул. Терешковой, 1А
    141018 Мытищи
    Россия
    +7-9164040707 2k-interior.ru
    Законное владение
    141018 Россия, Московская обл. г. Мытищи, ул. Терешковой, 1А
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