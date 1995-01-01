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Soluzioni di casa
Мебель и аксессуары Тула
Обзор 40Проекты (40) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Мировой дизайнер Марсель Вандерс (Marcel Wanders), Soluzioni di casa Soluzioni di casa Гостиные в эклектичном стиле
    Мировой дизайнер Марсель Вандерс (Marcel Wanders), Soluzioni di casa Soluzioni di casa Гостиные в эклектичном стиле
    Мировой дизайнер Марсель Вандерс (Marcel Wanders), Soluzioni di casa Soluzioni di casa Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    Мировой дизайнер Марсель Вандерс (Marcel Wanders)
    Мир света от IDL, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяОсвещение
    Мир света от IDL, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГардеробнаяОсвещение
    Мир света от IDL, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяОсвещение
    +7
    Мир света от IDL
    Мебель для жилых зон от Pedini, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяХранение
    Мебель для жилых зон от Pedini, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяХранение
    Мебель для жилых зон от Pedini, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяХранение
    +4
    Мебель для жилых зон от Pedini
    КОЛЛЕКЦИЯ NAUTICO ОТ TECNI NOVA, Soluzioni di casa Soluzioni di casa Балкон, веранда и террасаМебель
    КОЛЛЕКЦИЯ NAUTICO ОТ TECNI NOVA, Soluzioni di casa Soluzioni di casa Балкон, веранда и террасаМебель
    КОЛЛЕКЦИЯ NAUTICO ОТ TECNI NOVA, Soluzioni di casa Soluzioni di casa Балкон, веранда и террасаМебель
    +2
    КОЛЛЕКЦИЯ NAUTICO ОТ TECNI NOVA
    Новинки от фабрики FEBO, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяОсвещение
    Новинки от фабрики FEBO, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГардеробнаяОсвещение
    Новинки от фабрики FEBO, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяОсвещение
    +1
    Новинки от фабрики FEBO
    НОВИНКИ ОТ GRILLI 2017, Soluzioni di casa Soluzioni di casa ГостинаяТабуреты и стулья
    НОВИНКИ ОТ GRILLI 2017, Soluzioni di casa Soluzioni di casa Спальная комната Кровати и изголовья
    НОВИНКИ ОТ GRILLI 2017, Soluzioni di casa Soluzioni di casa КухняСтолы и стулья
    +11
    НОВИНКИ ОТ GRILLI 2017
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    Компания Soluzioni di casa предоставляет услуги по комплектации, подбору и продаже предметов интерьера для городских апартаментов или загородных владений. Основным направлением нашей деятельности является подбор и продажа элитной мебели из Италии, Испании и других европейских стран.

    Услуги
    • Комплекс услуг по подбору итальянской мебели;Гарантийное обслуживание заказов; Техническое сопровождение всех этапов работ
    • от заказа итальянской мебели до полной установки;
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Тула и Тульская область
    • Калуга
    • Рязань
    • Санкт-Петербург
    • Воронеж
    • Тверь
    • Нижний Новгород
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    Адрес
    г.Тула, Проспект Ленина, д.85, корпус 1
    300012 Тула
    Россия
    +7-4872773430 soluzionidicasa.ru
    Законное владение

    г.Тула, Проспект Ленина, д.85, корпус 1

    Отзыв

    April
    Сотрудничал с Soluzioni di casa по подбору и поставке мебели по трем проектам, как архитектор. Все очень понравилось: быстро, профессионально, поставка в срок, цены отличные, а главное гибкий подход к каждому заказчику. Хочу сказать спасибо также за реализацию сложного и интересного проекта в Петербурге, за терпение и внимание Ольги. Обращусь к вам еще ни раз.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2016
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    Natalie Voskoboynik
    больше 1 года назад
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