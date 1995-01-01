Компания Soluzioni di casa предоставляет услуги по комплектации, подбору и продаже предметов интерьера для городских апартаментов или загородных владений. Основным направлением нашей деятельности является подбор и продажа элитной мебели из Италии, Испании и других европейских стран.
- Услуги
- Комплекс услуг по подбору итальянской мебели;Гарантийное обслуживание заказов; Техническое сопровождение всех этапов работ
- от заказа итальянской мебели до полной установки;
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Тула и Тульская область
- Калуга
- Рязань
- Санкт-Петербург
- Воронеж
- Тверь
- Нижний Новгород
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- Адрес
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г.Тула, Проспект Ленина, д.85, корпус 1
300012 Тула
Россия
+7-4872773430 soluzionidicasa.ru
Законное владение
г.Тула, Проспект Ленина, д.85, корпус 1