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Designlinia
Дизайнеры Москва
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    • Студия «Designlinia» — команда профессионалов, креативщитков и новаторов.
    Внимание к деталям и индивидуальный подход делают нашу работу не только уникальной, но и востребованной. Делая акцент на незначительные нюансы, мы целиком и полностью выстраиваем и передаем максимально точную дизайнерскую задумку. Именно так самые смелые дизайнерские решения обретают жизнь.  

    Основные направления деятельности нашей студии:

    Услуги
    • дизайн интерьеров и архитектурное проектированиестроительство загородных домовремонт и отделка помещенийдизайн офисов
    • ресторанов
    • магазинов
    Регионы обслуживания
    Москва и москва
    Адрес
    г. Москва, 5-ая улица Ямского поля, дом 7, корп 2
    125040 Москва
    Россия
    +7-4952589618 designlinia.ru
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