Студия «Designlinia» — команда профессионалов, креативщитков и новаторов.
Внимание к деталям и индивидуальный подход делают нашу работу не только уникальной, но и востребованной. Делая акцент на незначительные нюансы, мы целиком и полностью выстраиваем и передаем максимально точную дизайнерскую задумку. Именно так самые смелые дизайнерские решения обретают жизнь.
Основные направления деятельности нашей студии:
- Услуги
- дизайн интерьеров и архитектурное проектированиестроительство загородных домовремонт и отделка помещенийдизайн офисов
- ресторанов
- магазинов
- Регионы обслуживания
- Москва и москва
- Адрес
-
г. Москва, 5-ая улица Ямского поля, дом 7, корп 2
125040 Москва
Россия
+7-4952589618 designlinia.ru