Студия «Designlinia» — команда профессионалов, креативщитков и новаторов.

Внимание к деталям и индивидуальный подход делают нашу работу не только уникальной, но и востребованной. Делая акцент на незначительные нюансы, мы целиком и полностью выстраиваем и передаем максимально точную дизайнерскую задумку. Именно так самые смелые дизайнерские решения обретают жизнь.

Основные направления деятельности нашей студии: