Основные направления деятельности салона:
- Интерьерные ткани от эконом до премиум-класса, аксессуары
- Карнизы, жалюзи, рулонные шторы, автоматические системы для штор
- Коллекции обоев
- Постельное белье и покрывала европейских производителей
- Ковры, пледы, декоративные подушки из искусственного меха
- Пошив штор и домашнего текстиля для организаций и частных лиц
- Услуги
- - Пошив штор и домашнего текстиля для организаций и частных лиц
- Адрес
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Рыбатская улица д.5
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219937080 filigrana-spb.ru
Законное владение
195000, Санкт-Петербург, пр. Среднеохтинский, д. 24