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ООО <q>Филиграна</q>
Шторы, жалюзи и роллы Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Загребский Бульвар, ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Окна и двериШторы и драпировка Текстиль
    Квартира на Загребский Бульвар, ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Окна и двериШторы и драпировка Текстиль
    Квартира на Загребский Бульвар, ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Окна и двериШторы и драпировка Текстиль
    Квартира на Загребский Бульвар
    Квартира на ул. Новгородская, ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Квартира на ул. Новгородская, ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Квартира на ул. Новгородская, ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    +3
    Квартира на ул. Новгородская
    Ресторан " Эмираты", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Окна и двериШторы и драпировка Текстиль
    Ресторан " Эмираты", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Окна и двериШторы и драпировка Текстиль
    Ресторан " Эмираты", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Окна и двериШторы и драпировка Текстиль
    +4
    Ресторан " Эмираты"
    Квартира ЖК " Монблан", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Квартира ЖК " Монблан", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Квартира ЖК " Монблан", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    +4
    Квартира ЖК " Монблан"
    Загородный дом в г. Пушкин., ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Спальная комната Текстиль Текстиль Розовый
    Загородный дом в г. Пушкин., ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Спальная комната Текстиль Текстиль Розовый
    Загородный дом в г. Пушкин., ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' Спальная комната Текстиль Текстиль Розовый
    +4
    Загородный дом в г. Пушкин.
    Гостиная в КП "Новый Мир", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Гостиная в КП "Новый Мир", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    Гостиная в КП "Новый Мир", ООО "Филиграна" ООО 'Филиграна' ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль
    +2
    Гостиная в КП "Новый Мир"

    Основные направления деятельности салона:

    - Интерьерные ткани  от эконом до премиум-класса, аксессуары 

    - Карнизы, жалюзи, рулонные шторы, автоматические системы для штор

    - Коллекции обоев

    - Постельное белье и покрывала европейских производителей

    - Ковры, пледы, декоративные подушки из искусственного меха

    - Пошив штор и домашнего текстиля для организаций и частных лиц

    Услуги
    - Пошив штор и домашнего текстиля для организаций и частных лиц
    Адрес
    Рыбатская улица д.5
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219937080 filigrana-spb.ru
    Законное владение

    195000, Санкт-Петербург, пр. Среднеохтинский, д. 24

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