Основные направления деятельности салона:

- Интерьерные ткани от эконом до премиум-класса, аксессуары

- Карнизы, жалюзи, рулонные шторы, автоматические системы для штор

- Коллекции обоев

- Постельное белье и покрывала европейских производителей

- Ковры, пледы, декоративные подушки из искусственного меха

- Пошив штор и домашнего текстиля для организаций и частных лиц