Я, Ирина Васкеич - Дизайнер и Декоратор из Хабаровска.Люблю и создаю интерьеры "вне времени", уютные, комфортные, деликатные и выдержанные по цвету!!!

Я веду свои проекты от начала планировки до декорирования, чтобы уберечь нервы и средства Моих Клиентов от "подводных камней" и ошибок. Это обязывает всегда быть в тренде, в курсе новинок на рынке мебели , сантехники, строительных и отделочных материалов. И именно по этой причине Клиенты рекомендуют меня своим друзьям и знакомым! А это Лучшая рекомендация!!! Я люблю свою работу и вкладываю в проекты душу.