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Студия Васкевич
Дизайнеры Хабаровск
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    • Фото для Обложки, Студия Васкевич Студия Васкевич
    Фото для Обложки

    Я, Ирина Васкеич - Дизайнер и Декоратор из Хабаровска.Люблю и создаю интерьеры "вне времени", уютные, комфортные, деликатные  и выдержанные по цвету!!!

    Я веду свои проекты от начала планировки до декорирования, чтобы уберечь нервы и средства Моих Клиентов от "подводных камней" и  ошибок. Это обязывает всегда быть в тренде, в курсе новинок на рынке мебели , сантехники, строительных и отделочных материалов. И именно по этой причине Клиенты рекомендуют меня своим друзьям и знакомым! А это Лучшая рекомендация!!! Я люблю свою работу и вкладываю в проекты душу.

    Услуги
    дизайн и декорирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    Хабаровск
    Адрес
    переулок Донской 9
    680013 Хабаровск
    Россия
    +7-9141591430
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