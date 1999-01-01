АСК Бюро ЛАДИФ основана в 1999 году. За 17 лет работы мы разработали и реализовали более 250 проектов частных домов и интерьеров, интерьеры офисов, гостиниц и ресторанов.
Многолетний успешный бизнес нашей компании построен на высоком качестве проектов и всех этапов его реализации. В структуре фирмы работают собственное проектное бюро (архитекторы, декораторы, конструкторы, проектировщики инженерных коммуникаций), строительное подразделение, отдел комплектации.
Мы гордимся своими традициями создания элегантной атмосферы надежности и домашнего тепла, комфортной рабочей обстановки, высокого качества строительства и отделки, использования последних достижений новейших технологий. Мы предлагаем в наших проектах только подлинные предметы интерьера и продуманный состав предметов искусства, без которых уже немыслим истинный дом. Мы приверженцы профессионального, построенного на звание исторических традиций и технологий проектирования, неподверженного быстрой смене модных течений. Наши дома можно передавать по наследству и продавать через аукционыМы будем рады создать и реализовать для Вас новые проекты
Генеральный директор АСК Бюро ЛАДИФ Галина Берец
- Услуги
- Архитектура
- Конструкции
- Инженерные проекты
- Декорирование интерьеров
- Комплектация
- Строительство
- Реконструкция
- Отделка
- Благоустройство
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Награды компании
- Лучший интерьер года – 2014, журнал
Лучшие интерьеры,Лучший экспозиция
выставки Архитектурная весна в Рубин-Эстейт– 2014, Номинант Форума Best ofice awards 2016 год
- Лучший интерьер года – 2014, журнал
- Адрес
-
ул. Гончарная, д. 26, стр.1
115172 Москва
Россия
+7-9031307781 ladif.ru
Адрес: 109202, г. Москва, ш. Фрезер, д. 5/1,
Пом 1, офис 19