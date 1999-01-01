АСК Бюро ЛАДИФ основана в 1999 году. За 17 лет работы мы разработали и реализовали более 250 проектов частных домов и интерьеров, интерьеры офисов, гостиниц и ресторанов.

Многолетний успешный бизнес нашей компании построен на высоком качестве проектов и всех этапов его реализации. В структуре фирмы работают собственное проектное бюро (архитекторы, декораторы, конструкторы, проектировщики инженерных коммуникаций), строительное подразделение, отдел комплектации.

Мы гордимся своими традициями создания элегантной атмосферы надежности и домашнего тепла, комфортной рабочей обстановки, высокого качества строительства и отделки, использования последних достижений новейших технологий. Мы предлагаем в наших проектах только подлинные предметы интерьера и продуманный состав предметов искусства, без которых уже немыслим истинный дом. Мы приверженцы профессионального, построенного на звание исторических традиций и технологий проектирования, неподверженного быстрой смене модных течений. Наши дома можно передавать по наследству и продавать через аукционыМы будем рады создать и реализовать для Вас новые проекты

Генеральный директор АСК Бюро ЛАДИФ Галина Берец