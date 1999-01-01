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АСК Бюро ЛАДИФ
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Молодежная классика, АСК Бюро ЛАДИФ АСК Бюро ЛАДИФ Столовая комната в эклектичном стиле Дерево Белый
    Молодежная классика, АСК Бюро ЛАДИФ АСК Бюро ЛАДИФ Гостиные в эклектичном стиле
    Молодежная классика, АСК Бюро ЛАДИФ АСК Бюро ЛАДИФ Рабочий кабинет в эклектичном стиле Синий
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    Молодежная классика

    АСК Бюро ЛАДИФ основана в 1999 году. За 17 лет работы мы разработали и реализовали более 250 проектов частных домов и интерьеров, интерьеры офисов, гостиниц и ресторанов.

    Многолетний успешный бизнес нашей компании построен на высоком качестве проектов и всех этапов его реализации. В структуре фирмы работают собственное проектное бюро (архитекторы, декораторы, конструкторы, проектировщики инженерных коммуникаций), строительное подразделение, отдел комплектации.

    Мы гордимся своими традициями создания элегантной атмосферы надежности и домашнего тепла,  комфортной рабочей обстановки, высокого качества строительства и отделки, использования последних достижений новейших технологий. Мы предлагаем в наших проектах только подлинные предметы интерьера и продуманный состав  предметов искусства, без которых уже немыслим истинный дом. Мы приверженцы профессионального, построенного на звание исторических традиций и технологий проектирования,  неподверженного  быстрой смене модных течений. Наши дома можно передавать по наследству и продавать через аукционыМы будем рады создать и реализовать для Вас новые проекты

    Генеральный директор АСК Бюро ЛАДИФ                                                                          Галина Берец

    Услуги
    • Архитектура
    • Конструкции
    • Инженерные проекты
    • Декорирование интерьеров
    • Комплектация
    • Строительство
    • Реконструкция
    • Отделка
    • Благоустройство
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    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Награды компании
    • Лучший интерьер года – 2014, журнал Лучшие интерьеры, Лучший экспозиция выставки Архитектурная весна в Рубин-Эстейт – 2014, Номинант Форума Best ofice awards 2016 год
    Адрес
    ул. Гончарная, д. 26, стр.1
    115172 Москва
    Россия
    +7-9031307781 ladif.ru
    Законное владение

    Адрес: 109202, г.  Москва, ш. Фрезер, д. 5/1,

    Пом 1, офис 19

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