На рынке мебели мы существуем более 5 лет. Наша миссия - создавать стильный мир вместе. Мы ориентированы на работу с дизайнерами и архитекторами по созданию уникальной и индивидуальной мебели из массива дерева ценных пород.
Мы ориентированы на …
- Тех кто ищет стиль и качество по доступным ценам
- Дизайнеров и архитекторов для создания стильного мира вместе
- Людей чувствительных, которые могут отличить настоящее качество
- Услуги
- Большой выбор дизайнерских товаров для дома
- Дорогие породы дерева по демократичным ценам
- Привычные предметы с индивидуальным характером
- Живые вещи из природных материалов и ручного труда
- Собственный мебельный дизайн
- Уникальные авторские работы в единичных или лимитированных исполнениях – Живопись/Скульптура/Фотографии
- Регионы обслуживания
- Москва
- Россия
- Казахстан
- Белоруссия
- другие страны СНГ
- европа
- Адрес
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шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. I, комн. 46
109202 Москва
Россия
+7-4951815000 www.angolo-felice.ru
Законное владение
109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. I, комн. 46