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Angolo Felice
Мебель и аксессуары Москва
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    • Стулья Angolo Felice, Angolo Felice Angolo Felice Столовая комнатаСтулья и скамьи Дерево Серый
    Стулья Angolo Felice

    На рынке мебели мы существуем более 5 лет. Наша миссия - создавать стильный мир вместе. Мы ориентированы на работу с дизайнерами и архитекторами по созданию уникальной и индивидуальной мебели из массива дерева ценных пород.

    Мы ориентированы на … 

    - Тех кто ищет стиль и качество по доступным ценам 

    - Дизайнеров и архитекторов для создания стильного мира вместе 

    - Людей чувствительных, которые могут отличить настоящее качество

    Услуги
    • Большой выбор дизайнерских товаров для дома
    • Дорогие породы дерева по демократичным ценам
    • Привычные предметы с индивидуальным характером
    • Живые вещи из природных материалов и ручного труда
    • Собственный мебельный дизайн
    • Уникальные авторские работы в единичных или лимитированных исполнениях – Живопись/Скульптура/Фотографии
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Россия
    • Казахстан
    • Белоруссия
    • другие страны СНГ
    • европа
    Адрес
    шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. I, комн. 46
    109202 Москва
    Россия
    +7-4951815000 www.angolo-felice.ru
    Законное владение

    109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, пом. I, комн. 46

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