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ландшафтная студия Магия Дизайна
Ландшафтные архитекторы Симферополь
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Проекты

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    • Ветер перемен, ландшафтная студия Магия Дизайна ландшафтная студия Магия Дизайна
    Ветер перемен, ландшафтная студия Магия Дизайна ландшафтная студия Магия Дизайна
    Ветер перемен, ландшафтная студия Магия Дизайна ландшафтная студия Магия Дизайна
    +4
    Ветер перемен

    Magic Design Studio

    творческое сообщество профессионалов, воплощающих Ваши мечты об идеальном ландшафте в реальность. Начиная с поиска стиля, проектирования и заканчивая реализацией проектных идей, мы на основе профессиональных знаний и опыта преобразовываем Ваши пожелания в  целостный образ загородного стиля жизни.

          Используя новейшие технологии, современные и природные материалы, мы создаем принципиально новый уровень комфортной красоты.

    Услуги
    • дизайн среды
    • проектирование ландшафтной среды
    • благоустройство частных домов
    • озеленение
    • полив автоматический
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    • Крым
    • Краснодарский край
    • Россия
    • Франция
    • Литва
    • Англия
    Награды компании
    • конкурс Украина квитуча – 2013 (золото)
    • международный интернет-конкурс Ландшафтная осень-2013-2014 (золото),
    • Галерея-конкурс интерьерных и ландшафтных инсталляций ECO-FUTURE-2012 (приз зрительских симпатий)
    Адрес
    пр Победы
    295000 Симферополь
    Россия
    +7-9787701136 www.magic-designe.ru.com
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