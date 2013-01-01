Magic Design Studio

творческое сообщество профессионалов, воплощающих Ваши мечты об идеальном ландшафте в реальность. Начиная с поиска стиля, проектирования и заканчивая реализацией проектных идей, мы на основе профессиональных знаний и опыта преобразовываем Ваши пожелания в целостный образ загородного стиля жизни.

Используя новейшие технологии, современные и природные материалы, мы создаем принципиально новый уровень комфортной красоты.