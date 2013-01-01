Magic Design Studio
творческое сообщество профессионалов, воплощающих Ваши мечты об идеальном ландшафте в реальность. Начиная с поиска стиля, проектирования и заканчивая реализацией проектных идей, мы на основе профессиональных знаний и опыта преобразовываем Ваши пожелания в целостный образ загородного стиля жизни.
Используя новейшие технологии, современные и природные материалы, мы создаем принципиально новый уровень комфортной красоты.
- Услуги
- дизайн среды
- проектирование ландшафтной среды
- благоустройство частных домов
- озеленение
- полив автоматический
- визуализация
- Регионы обслуживания
- Крым
- Краснодарский край
- Россия
- Франция
- Литва
- Англия
- Награды компании
- конкурс
Украина квитуча – 2013(золото)
- международный интернет-конкурс
Ландшафтная осень-2013-2014(золото),
- Галерея-конкурс интерьерных и ландшафтных инсталляций ECO-FUTURE-2012 (приз зрительских симпатий)
- конкурс
- Адрес
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пр Победы
295000 Симферополь
Россия
+7-9787701136 www.magic-designe.ru.com