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Keir Townsend
Дизайнеры интерьера Лондон
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Частная Вилла, Суррей, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Частная Вилла, Суррей, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Частная Вилла, Суррей, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +30
    Частная Вилла, Суррей
    KT-77 Penthouse appartment Vauxhall, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    KT-77 Penthouse appartment Vauxhall, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    KT-77 Penthouse appartment Vauxhall, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    +15
    KT-77 Penthouse appartment Vauxhall
    KT-56 Point West, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    KT-56 Point West, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    KT-56 Point West, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    +6
    KT-56 Point West
    KT-43 Virginia Water, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    KT-43 Virginia Water, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    KT-43 Virginia Water, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +12
    KT-43 Virginia Water
    KT-48 Thornwood Lodge, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    KT-48 Thornwood Lodge, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    KT-48 Thornwood Lodge, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +9
    KT-48 Thornwood Lodge
    KT-41 Queens Gate, Keir Townsend Keir Townsend Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    KT-41 Queens Gate, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    KT-41 Queens Gate, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
    +9
    KT-41 Queens Gate
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    Наша компания, удостоенная международных наград, специализируется в дизайне интерьера. Наша студия и шоурум расположены в Южном Кензингтоне, в центре Лондона.

      В нашей международной команде каждый участник имеет разнообразный культурный и креативный опыт, и наше стремление создавать эстетические и вдохновляющие пространства объединяет нашу команду.   Наша студия предоставляет полный перечень услуг от концепции до менеджмента проектов и брендинга, и сдачи проектов под ключ.

    Услуги
    • Дизайн концепции
    • Технико-экономическое обоснование проекта
    • разработка проектной документации
    • визуализации
    • Графические видео-экскурсии по пространству
    • Получение разрешений на строительство
    • Планировка
    • Дизайн и составление спецификаций
    • Приобретение мебели и отделочных материалов
    • Администрация и координация строительных работ
    • Менеджмент недвижимости
    • Брендинг и регистрация торговой марки
    • Дизайн знака и вывески для коммерческих проектов
    • Дизайн графики и сайта
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    Регионы обслуживания
    Лондон (Великобритания)
    Адрес
    142 Олд Бромптон Роад
    SW7 4NR Лондон
    Великобритания
    +44-2077462442 www.keirtownsend.com

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