Наша компания, удостоенная международных наград, специализируется в дизайне интерьера. Наша студия и шоурум расположены в Южном Кензингтоне, в центре Лондона.

В нашей международной команде каждый участник имеет разнообразный культурный и креативный опыт, и наше стремление создавать эстетические и вдохновляющие пространства объединяет нашу команду. Наша студия предоставляет полный перечень услуг от концепции до менеджмента проектов и брендинга, и сдачи проектов под ключ.