Наша компания, удостоенная международных наград, специализируется в дизайне интерьера. Наша студия и шоурум расположены в Южном Кензингтоне, в центре Лондона.
В нашей международной команде каждый участник имеет разнообразный культурный и креативный опыт, и наше стремление создавать эстетические и вдохновляющие пространства объединяет нашу команду. Наша студия предоставляет полный перечень услуг от концепции до менеджмента проектов и брендинга, и сдачи проектов под ключ.
- Услуги
- Дизайн концепции
- Технико-экономическое обоснование проекта
- разработка проектной документации
- визуализации
- Графические видео-экскурсии по пространству
- Получение разрешений на строительство
- Планировка
- Дизайн и составление спецификаций
- Приобретение мебели и отделочных материалов
- Администрация и координация строительных работ
- Менеджмент недвижимости
- Брендинг и регистрация торговой марки
- Дизайн знака и вывески для коммерческих проектов
- Дизайн графики и сайта
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- Регионы обслуживания
- Лондон (Великобритания)
- Адрес
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142 Олд Бромптон Роад
SW7 4NR Лондон
Великобритания
+44-2077462442 www.keirtownsend.com