Компания "Марисруб" строит деревянные дома под ключ.
Виды материалов:
- оцилиндрованное бревно;
- рубленое бревно;
- сухой профилированный брус;
- двойной брус;
- минибрус.
Собственное производство компании расположено в республике Марий Эл. Под контролем компании находятся все этапы строительства: заготовка леса, проектирование, производство бревна и бруса, монтаж дома на участке, внутренняя отделка. Это позволяет гарантировать качество и предоставить выгодные цены для клиента. Типовой или индивидуальный проект при заказе строительства в подарок!
Чтобы узнать о других выгодах и действующих акциях звоните по бесплатному номеру 8-800-775-38-47.
- Услуги
- строительство деревянных домов
- строительство деревянных бань
- Регионы обслуживания
- Москва и область
- регионы центральной России
- Татарстан
- Чувашия
- Марий Эл
- Адрес
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3-й проезд Перова Поля, д. 8А, офис 206
111141 Москва
Россия
+7-8007753847 marisrub.ru
425400, Республика Марий Эл, Советский район,
пгт. Советский, ул. Пушкина, д. 2