Компания "Марисруб" строит деревянные дома под ключ.

Виды материалов:

- оцилиндрованное бревно;

- рубленое бревно;

- сухой профилированный брус;

- двойной брус;

- минибрус.

Собственное производство компании расположено в республике Марий Эл. Под контролем компании находятся все этапы строительства: заготовка леса, проектирование, производство бревна и бруса, монтаж дома на участке, внутренняя отделка. Это позволяет гарантировать качество и предоставить выгодные цены для клиента. Типовой или индивидуальный проект при заказе строительства в подарок!

Чтобы узнать о других выгодах и действующих акциях звоните по бесплатному номеру 8-800-775-38-47.