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Марисруб
Строители Москва
Обзор 69Проекты (69) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
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    • Деревянная беседка с арочными проемами "Летняя", Марисруб Марисруб Балкон и терраса в классическом стиле Изделия из древесины
    Деревянная беседка с арочными проемами "Летняя", Марисруб Марисруб Балкон и терраса в классическом стиле Изделия из древесины
    Деревянная беседка с арочными проемами "Летняя"
    Деревянная беседка с декоративными вырезами "Улыбка", Марисруб Марисруб Балкон и терраса в классическом стиле Изделия из древесины
    Деревянная беседка с декоративными вырезами "Улыбка", Марисруб Марисруб Балкон и терраса в классическом стиле Изделия из древесины
    Деревянная беседка с декоративными вырезами "Улыбка"
    Баня из бревна с террасой, комнатой отдыха и бассейном "Царская", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Баня из бревна с террасой, комнатой отдыха и бассейном "Царская", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Баня из бревна с террасой, комнатой отдыха и бассейном "Царская", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Баня из бревна с террасой, комнатой отдыха и бассейном "Царская"
    Просторная деревянная баня "Русская душа", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Просторная деревянная баня "Русская душа", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Просторная деревянная баня "Русская душа", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Просторная деревянная баня "Русская душа"
    Двухэтажная баня с террасой, комнатой отдыха, парной и душевой "Аврора", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Двухэтажная баня с террасой, комнатой отдыха, парной и душевой "Аврора", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Двухэтажная баня с террасой, комнатой отдыха, парной и душевой "Аврора", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Двухэтажная баня с террасой, комнатой отдыха, парной и душевой "Аврора"
    Дом-баня из оцилиндрованного бревна "Север", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Дом-баня из оцилиндрованного бревна "Север", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Дом-баня из оцилиндрованного бревна "Север", Марисруб Марисруб Спа в классическом стиле Изделия из древесины
    Дом-баня из оцилиндрованного бревна "Север"
    Показать все 69 проекты

    Компания "Марисруб" строит деревянные дома под ключ.

    Виды материалов:

    - оцилиндрованное бревно;

    - рубленое бревно;

    - сухой профилированный брус;

    - двойной брус;

    - минибрус.

    Собственное производство компании расположено в республике Марий Эл. Под контролем компании находятся все этапы строительства: заготовка леса, проектирование, производство бревна и бруса, монтаж дома на участке, внутренняя отделка. Это позволяет гарантировать качество и предоставить выгодные цены для клиента. Типовой или индивидуальный проект при заказе строительства в подарок!

    Чтобы узнать о других выгодах и действующих акциях звоните по бесплатному номеру 8-800-775-38-47.

    Услуги
    • строительство деревянных домов
    • строительство деревянных бань
    Регионы обслуживания
    • Москва и область
    • регионы центральной России
    • Татарстан
    • Чувашия
    • Марий Эл
    Адрес
    3-й проезд Перова Поля, д. 8А, офис 206
    111141 Москва
    Россия
    +7-8007753847 marisrub.ru
    Законное владение

    425400, Республика Марий Эл, Советский район,
    пгт. Советский, ул. Пушкина, д. 2

    Отзыв

    Игорь Галушкин
    больше 2 лет назад
    Егор Шелеметев
    Очень хорошая компания, всем рекомендую!!!
    больше 4 лет назад
    Наталья Артамонова
    Работой с компанией "Марисруб" остались довольны. С пониманием относятся к требованиям заказчика, идут на встречу при желании что-то изменить в проекте. Оперативно реагируют на все просьбы. Строительный материал действительно хорошего качества. Брёвнышко к брёвнышку, досочка к досочке. Хотелось бы поблагодарить за работу бригаду Юрия Ялпаева. Возвели дом быстро и качественно. Спасибо за Ваш нелегкий труд. Вы строите дома людям, приносите в нашу жизнь радость. Удачи Вам во всём! Артамонова Н.В.
    почти 2 года назад
    Показать все отзывы – 3
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