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Возможно, вы задумывались о сдаче в субаренду своего съемного жилья на время длительного отпуска или командировки или же приметили недорогую квартирку, которую можно было бы сдать подороже и немного заработать.
Дизайн офиса чрезвычайно важен для создания творческой рабочей атмосферы. Мобильные технологии и плавающий график рабочего времени диктуют новые подходы, так как традиционные идеи уже не работают, а компания Google понимает это ка…
Интерьер небольших квартир испытывает серьезную нагрузку из-за перегруженности нужными по функциональности, но излишне основательными для маленькой площади предметами.