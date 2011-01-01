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Pavelchik Design
Дизайнеры интерьера Krasnodar
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Спа в эклектичном стиле
    Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Спа в эклектичном стиле
    Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Спа в эклектичном стиле
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    Банный дом

    Мы предлагаем услуги дизайна интерьера и архитектурного дизайна. Мы специализируемся на создании индивидуальных и эксклюзивных проектов. Мы создаем пространства которые просты и удобны. В которых комфортно жить, отдыхать и работать. Создание наших дизайнерских объектов ориентировано не только на техническую целесообразность, но и на эстетическую и пластическую выразительность. Мы создаем формы.

    Услуги
    • Дизайн и архитектура пространств
    • декорирование
    • весь комплекс услуг по созданию дизайн-проекта до его полной реализации.
    Регионы обслуживания
    • ЮФО
    • Абхазия
    • Москва и Московская обл.
    • Krasnodar
    Награды компании
    • AQUA престиж' 2011. г.Москва
    • тема Красивое решение Wellness – пространства
    Адрес
    350080 Krasnodar
    Россия
    +7-9183588700 www.pavelchikdesign.com

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