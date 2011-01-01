Мы предлагаем услуги дизайна интерьера и архитектурного дизайна. Мы специализируемся на создании индивидуальных и эксклюзивных проектов. Мы создаем пространства которые просты и удобны. В которых комфортно жить, отдыхать и работать. Создание наших дизайнерских объектов ориентировано не только на техническую целесообразность, но и на эстетическую и пластическую выразительность. Мы создаем формы.
- Услуги
- Дизайн и архитектура пространств
- декорирование
- весь комплекс услуг по созданию дизайн-проекта до его полной реализации.
- Регионы обслуживания
- ЮФО
- Абхазия
- Москва и Московская обл.
- Krasnodar
- Награды компании
AQUA престиж' 2011. г.Москва
- тема
Красивое решение Wellness – пространства
- Адрес
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350080 Krasnodar
Россия
+7-9183588700 www.pavelchikdesign.com