Проектируем частные, жилые интерьеры. Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету. Мы работаем удаленно в МОСКВЕ и других городах РФ.
На базе нашего офиса в г. Киров. Для наших МОСКОВСКИХ клиентов мы устраиваем личные встречи и готовы предложить услугу авторского надзора за ремонтом.
ЦЕНЫ на наши услуги представлены на сайте http://denisserov.ru/ceny-i-uslugi
СОСТАВ ПРОЕКТА представлен на сайте http://denisserov.ru/dizajn-proekt-sosta
Удаленная работа производится на основе предоставленных вами данных:
План с размерами (мы можем сами провести замеры если объект в Москве), ваши личные пожелания, план БТИ (не обязательно), фото (мы можем провести фото-съемку), Заполненная вами анкета с нашего сайта.
Готовы начать работу в удобное для вас время! Связаться с нами можно через кнопку "Контакт" (email) или "Позвоните нам" (по телефону) вверху страницы.
- Услуги
- Дизайн интерьеров квартир и коттеджей
- Регионы обслуживания
- Москва и РФ
- Адрес
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101000 Москва
Россия
Denisserov.ru