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Студия интерьера Дениса Серова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 115Проекты (115) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Кухня в стиле кантри Бежевый
    Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле модерн
    Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Детская комната в стиле модерн
    +35
    Дизайн проект однокомнатной квартиры 45 кв м для семьи с ребенком
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Кухня в стиле модерн
    +47
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле
    Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле лофт
    Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле лофт
    Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Кухня в стиле лофт
    +18
    Дизайн-проект для квартиры-студии 30 кв. м в современном стиле
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 120 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 120 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в стиле модерн
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 120 кв. м в современном стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Кухня в стиле модерн
    +38
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 120 кв. м в современном стиле
    Дизайн-проект загородного дома 250 кв. м в Подмосковье, классический стиль, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект загородного дома 250 кв. м в Подмосковье, классический стиль, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект загородного дома 250 кв. м в Подмосковье, классический стиль, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в классическом стиле
    +86
    Дизайн-проект загородного дома 250 кв. м в Подмосковье, классический стиль
    Дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м в Москве, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Гостиная в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м в Москве, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Кухня в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
    Дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м в Москве, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова Спальня в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    +22
    Дизайн двухкомнатной квартиры 50 кв м в Москве
    Показать все 115 проекты

    Проектируем частные, жилые интерьеры.  Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету. Мы работаем удаленно в МОСКВЕ и других городах РФ.

    На базе нашего офиса в г. Киров. Для наших МОСКОВСКИХ клиентов мы устраиваем личные встречи и готовы предложить услугу авторского надзора за ремонтом.

    ЦЕНЫ на наши услуги представлены на сайте  http://denisserov.ru/ceny-i-uslugi

    СОСТАВ ПРОЕКТА представлен на сайте   http://denisserov.ru/dizajn-proekt-sosta

    Удаленная работа производится на основе предоставленных вами данных:

    План с размерами (мы можем сами провести замеры если объект в Москве), ваши личные пожелания, план БТИ (не обязательно), фото (мы можем провести фото-съемку), Заполненная вами анкета с нашего сайта.

    Готовы начать работу в удобное для вас время! Связаться с нами можно через кнопку "Контакт" (email) или "Позвоните нам" (по телефону) вверху страницы.

    Услуги
    Дизайн интерьеров квартир и коттеджей
    Регионы обслуживания
    Москва и РФ
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    Denisserov.ru

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