Проектируем частные, жилые интерьеры. Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету. Мы работаем удаленно в МОСКВЕ и других городах РФ.

На базе нашего офиса в г. Киров. Для наших МОСКОВСКИХ клиентов мы устраиваем личные встречи и готовы предложить услугу авторского надзора за ремонтом.

ЦЕНЫ на наши услуги представлены на сайте http://denisserov.ru/ceny-i-uslugi

СОСТАВ ПРОЕКТА представлен на сайте http://denisserov.ru/dizajn-proekt-sosta

Удаленная работа производится на основе предоставленных вами данных:

План с размерами (мы можем сами провести замеры если объект в Москве), ваши личные пожелания, план БТИ (не обязательно), фото (мы можем провести фото-съемку), Заполненная вами анкета с нашего сайта.

Готовы начать работу в удобное для вас время! Связаться с нами можно через кнопку "Контакт" (email) или "Позвоните нам" (по телефону) вверху страницы.