Компания «WithArch» - профессиональное архитектурно-дизайнерское бюро, объединившее ведущих специалистов в этой области под руководством архитектора Евгения Кашова, члена Союза архитекторов Москвы. «WithArch» значит в тандеме с архитектором, осуществление желаний клиента «своим личным мастером».

«WithArch» осуществляет полный комплекс работ в области архитектурного проектирования домов, коттеджных поселков, общественных и промышленных зданий. При этом мы не только занимаемся разработкой проекта, но и претворяем его в жизнь — находим субподрядчиков и осуществляем авторский и технический надзор за исполнением работ на всех стадиях строительства объекта. Кроме того, мы предоставляем уникальный пакет эксклюзивных предложений по созданию и обновлению дизайна и декорированию как частных интерьеров квартир, загородных домов и коттеджей, так и разработке общественных интерьеров: гостиниц, салонов красоты, бутиков, клубов, магазинов, офисов, спортивных объектов, ресторанов и кафе.

Архитекторы, дизайнеры и конструкторы компании «WithArch» принимали активное участие в проектировании и строительстве множества общественных объектов, например, ТРЦ «Европейский», ЦМТ «World Trade Centre», МТК «Гранд», ТРК «Парус», реконструкции гостиниц «Украина», «Crowne Plaza», Свято-Троице-Сергиевой Лавры в Московском подворье, особняков в центре г. Москва, проектировании коттеджных поселков премиум класса в Подмосковье: Успенский лес, Никольская слобода, Ландшафт, Бенилюкс, Парк Вилл Жуковка, Елизарово, Усово, туристической зоны Купари в Хорватии (300Га), коттеджного посёлка закрытого типа в игровой зоне Калининградской области (300Га) и многих других.

В процессе изучения желаний и предпочтений каждого заказчика мы объединили архитектуру и психологию, получив принципиально новую концепцию взаимоотношений. Свое отражение она нашла не только в слогане компании – «Психология архитектуры», но и в стиле работы нашей команды в целом. Мы считаем личность заказчика той отправной точкой, комплексное изучение особенностей которой дает нам возможность воплотить в жизнь нечто уникальное, раскрывающее внутренний мир заказчика. Подарите себе исключительный комфорт и воплощение самых необычных творческих проектов в тандеме с профессионалами «WithArch».