Моя первая жизненная ценность это красота! Красота во всем, красота всегда!!! Поэтому моя жизнь и моя профессия так точно совпадают с ней) Жить, дышать, смотреть, вдохновляться, создавать с большой любовью, нежностью и радостью эту красоту вокруг мое призвание, моё сверхмастерство, там вся моя душа и я счастлива, что могу разделить это с Вами.