Моя первая жизненная ценность это красота! Красота во всем, красота всегда!!! Поэтому моя жизнь и моя профессия так точно совпадают с ней) Жить, дышать, смотреть, вдохновляться, создавать с большой любовью, нежностью и радостью эту красоту вокруг мое призвание, моё сверхмастерство, там вся моя душа и я счастлива, что могу разделить это с Вами.
- Услуги
- Дизайн
- проектирование
- подбор материалов и оборудования
- мебели и аксессуаров
- текстильное оформление
- декорирование
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- открыта ко всему новому и интересному
- Москва
- Адрес
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Ленинский проспект
119261 Москва
Россия
+7-9104550951 www.anna-yakupova.ru
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Москва, Ленинский проспект, 82