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Дизайн студия Анны Якуповой
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Моя первая жизненная ценность это красота! Красота во всем, красота всегда!!! Поэтому моя жизнь и моя профессия так точно совпадают с ней) Жить, дышать, смотреть, вдохновляться, создавать с большой любовью, нежностью и радостью эту красоту вокруг мое призвание, моё сверхмастерство, там вся моя душа и я счастлива, что могу разделить это с Вами. 

    Услуги
    • Дизайн
    • проектирование
    • подбор материалов и оборудования
    • мебели и аксессуаров
    • текстильное оформление
    • декорирование
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • открыта ко всему новому и интересному
    • Москва
    Адрес
    Ленинский проспект
    119261 Москва
    Россия
    +7-9104550951 www.anna-yakupova.ru
    Законное владение

    Москва, Ленинский проспект, 82

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