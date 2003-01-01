Архитектор Юлия Нестерова родилась в Новосибирске.

В 1987 г. окончила МИИЗ по специальности "Архитектура сельских населенных мест". Работала в проектном институте. С 1993 г. занимается архитектурным проектированием, декорированием и авторским надзором за ходом выполнения проектов в области архитектуры интерьеров и индивидуального строительства. Член Союза художников России. В 2003 году номинировалась на архитектурную премию в разделе «Интерьер квартиры». В 2005 году получила архитектурную премию в разделе «Атмосфера классики» за проект индивидуального жилого дома. В 2009 году номинировалась на архитектурную премию в разделе «Индивидуальный жилой дом. Традиции» В 2010 году получила интерьерную премию за интерьер Русской усадьбы в разделе "Загородный дом. Традиции".

Творческое кредо: "Если не можешь изменить действительность как архитектор - отлакируй ее как декоратор"