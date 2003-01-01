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СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
Архитекторы Moscow
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    • Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Бассейн в классическом стиле
    Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Бассейн в классическом стиле
    Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Бассейн в классическом стиле
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    Русская усадьба

    Архитектор Юлия Нестерова родилась в Новосибирске.

    В 1987 г. окончила МИИЗ по специальности "Архитектура сельских населенных мест". Работала в проектном институте. С 1993 г. занимается архитектурным проектированием, декорированием и авторским надзором за ходом выполнения проектов в области архитектуры интерьеров и индивидуального строительства. Член Союза художников России. В 2003 году номинировалась на архитектурную премию в разделе «Интерьер квартиры».  В 2005 году получила архитектурную премию в разделе «Атмосфера классики» за проект индивидуального жилого дома.  В 2009 году номинировалась на архитектурную премию в разделе «Индивидуальный жилой дом. Традиции» В 2010 году получила интерьерную премию за интерьер Русской усадьбы в разделе "Загородный дом. Традиции". 

    Творческое кредо:  "Если не можешь изменить действительность как архитектор - отлакируй ее как декоратор"

    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    000000 Moscow
    Россия
    www.nesterova-project.ru

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