Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
NABOKOFF английские интерьеры
Дизайнеры-консультанты (кухни) Москва
Обзор 10Проекты (10) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект квартиры в Викторианском стиле, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект квартиры в Викторианском стиле, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект квартиры в Викторианском стиле, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект квартиры в Викторианском стиле
    Проект кухни Florentine фабрики Charles Yorke, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект кухни Florentine фабрики Charles Yorke, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект кухни Florentine фабрики Charles Yorke, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект кухни Florentine фабрики Charles Yorke
    Проект кухни фабрики Castagna Cucine, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры Встроенные кухни Дерево Бежевый
    Проект кухни фабрики Castagna Cucine, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект кухни фабрики Castagna Cucine, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Проект кухни фабрики Castagna Cucine
    Голубая кухня в английском стиле, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры Встроенные кухни Дерево Синий
    Голубая кухня в английском стиле, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры Встроенные кухни Дерево Синий
    Голубая кухня в английском стиле, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры Встроенные кухни Дерево Синий
    Голубая кухня в английском стиле
    Кухня с металлизированными фасадами, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры КухняКухонная мебель МДФ Металлический / Серебристый
    Кухня с металлизированными фасадами, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры КухняКухонная мебель МДФ Металлический / Серебристый
    Кухня с металлизированными фасадами, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры Встроенные кухни МДФ Металлический / Серебристый
    +1
    Кухня с металлизированными фасадами
    Белая минималистичная кухня БОФФИ, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры КухняКухонная мебель МДФ Белый
    Белая минималистичная кухня БОФФИ, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    Белая минималистичная кухня БОФФИ, NABOKOFF английские интерьеры NABOKOFF английские интерьеры
    +3
    Белая минималистичная кухня БОФФИ
    Показать все 10 проекты

    Салон английского интерьера Nabokoff начал свою работу в 1993-м году. Салон является представительством таких английских фабрик, как Charles Yorke, John Sankey, Relyon, Rangemaster и других .. 

    Мы занимаемся поставкой мебели, а также проектированием дизайна жилых и коммерческих интерьеров под ключ.

    Услуги
    • ​Розничная продажа мебели производства Англии
    • Франции и России. Представительство фабрик. Дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Проспект Мира, 102 корпус 34
    129626 Москва
    Россия
    +7-4952086886 www.nabokoff.ru
    Законное владение

    121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, с.1, пом.VIII

      Add SEO element