Салон английского интерьера Nabokoff начал свою работу в 1993-м году. Салон является представительством таких английских фабрик, как Charles Yorke, John Sankey, Relyon, Rangemaster и других ..
Мы занимаемся поставкой мебели, а также проектированием дизайна жилых и коммерческих интерьеров под ключ.
- Услуги
- Розничная продажа мебели производства Англии
- Франции и России. Представительство фабрик. Дизайн интерьера.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Проспект Мира, 102 корпус 34
129626 Москва
Россия
+7-4952086886 www.nabokoff.ru
Законное владение
121069, г. Москва, Новинский бульвар, д.18, с.1, пом.VIII