Салон английского интерьера Nabokoff начал свою работу в 1993-м году. Салон является представительством таких английских фабрик, как Charles Yorke, John Sankey, Relyon, Rangemaster и других ..

Мы занимаемся поставкой мебели, а также проектированием дизайна жилых и коммерческих интерьеров под ключ.