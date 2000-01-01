Архитектурно-строительная компания «ДИПРИС» с успехом работает на рынке дизайнерских и строительных услуг с февраля 2000 года. Из небольшой фирмы мы выросли до известной архитектурно-строительной компании. Многолетний опыт работы позволяет нам вести наших заказчиков от проектирования до окончания ремонтных и отделочных работ с высокой долей профессионализма и ответственности.