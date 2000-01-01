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Архитектурно-строительная компания ДИПРИС
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Архитектурно-строительная компания «ДИПРИС» с успехом работает на рынке дизайнерских и строительных услуг с февраля 2000 года. Из небольшой фирмы мы выросли до известной архитектурно-строительной компании. Многолетний опыт работы позволяет нам вести наших заказчиков от проектирования до окончания ремонтных и отделочных работ с высокой долей профессионализма и ответственности.

    Услуги
    • дизайн проект
    • интерьера ремонт квартир и загородных домов
    • согласование перепланировки
    • проектирование инженерных коммуникаций
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Новая Москва, м.Румянцево, БП РУМЯНЦЕВО, корпус А, этаж 5, офис 523 А
    108811 Москва
    Россия
    +774993220286 www.dipris.ru
    Законное владение

    Новая Москва, м.Румянцево, БП "РУМЯНЦЕВО", корпус А, этаж 5, офис 523 А

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