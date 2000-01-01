Архитектурно-строительная компания «ДИПРИС» с успехом работает на рынке дизайнерских и строительных услуг с февраля 2000 года. Из небольшой фирмы мы выросли до известной архитектурно-строительной компании. Многолетний опыт работы позволяет нам вести наших заказчиков от проектирования до окончания ремонтных и отделочных работ с высокой долей профессионализма и ответственности.
- Услуги
- дизайн проект
- интерьера ремонт квартир и загородных домов
- согласование перепланировки
- проектирование инженерных коммуникаций
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Новая Москва, м.Румянцево, БП
РУМЯНЦЕВО, корпус А, этаж 5, офис 523 А
108811 Москва
Россия
+774993220286 www.dipris.ru
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Новая Москва, м.Румянцево, БП "РУМЯНЦЕВО", корпус А, этаж 5, офис 523 А