Реброва Екатерина и Поворова Елена

удачно сложившийся тандем двух молодых дизайнеров. После окончания одной из лучших европейских школ дизайна - Школы Студии «Детали» - ими было организовано бюро «Home Emotions», которое предоставляет полный спектр услуг от идеи до ее воплощения. За плечами Бюро десятки реализованных дизайн - проектов частных квартир, загородных домов, нежилых помещений.

Многие предметы интерьера изготавливаются на заказ по индивидуальным эскизам. Поэтому Бюро дизайна «HomeEmotions» сотрудничает с большим количеством проверенных годами совместной работы частных мастеров мягкой мебели, краснодеревщиков, художников, специалистов по текстилю и декору, занимается подбором специалистов по выполнению ремонтных работ.

Проекты Бюро участвуют в профессиональных конкурсах, печатаются в интерьерных журналах.