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Home Emotions
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Борисовка, Home Emotions Home Emotions Кухня в классическом стиле
    ЖК Борисовка, Home Emotions Home Emotions Кухня в классическом стиле
    ЖК Борисовка, Home Emotions Home Emotions Гостиная в классическом стиле
    +6
    ЖК Борисовка
    ЖК Тушино, Home Emotions Home Emotions Гостиная в стиле лофт
    ЖК Тушино, Home Emotions Home Emotions Детская комната в стиле лофт
    ЖК Тушино, Home Emotions Home Emotions Детская комната в стиле лофт
    +13
    ЖК Тушино
    ЖК Альбатрос, Home Emotions Home Emotions Кухня в классическом стиле Дерево Белый
    ЖК Альбатрос, Home Emotions Home Emotions Кухня в классическом стиле
    ЖК Альбатрос, Home Emotions Home Emotions Гостиная в классическом стиле
    +31
    ЖК Альбатрос

    Реброва Екатерина и Поворова Елена
    удачно сложившийся тандем двух молодых дизайнеров. После окончания одной из лучших европейских школ дизайна - Школы Студии «Детали» - ими было организовано бюро «Home Emotions», которое предоставляет полный спектр услуг от идеи до ее воплощения. За плечами Бюро десятки реализованных дизайн - проектов частных квартир, загородных домов, нежилых помещений.

    Многие предметы интерьера изготавливаются на заказ по индивидуальным эскизам. Поэтому Бюро дизайна «HomeEmotions» сотрудничает с большим количеством проверенных годами совместной работы частных мастеров мягкой мебели, краснодеревщиков, художников, специалистов по текстилю и декору, занимается подбором специалистов по выполнению ремонтных работ.

    Проекты Бюро участвуют в профессиональных конкурсах, печатаются в интерьерных журналах.

    Услуги
    • дизайн и проектирование помещений
    • производство мебели
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Красногорский бульвар
    143405 Москва
    Россия
    +7-9031061696 homemotions.ru
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