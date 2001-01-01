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мастерская22
Художники и ремесленники Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • рельефный декор стены геометрическим орнаментом и художественно - декоративное покрытие, мастерская22 мастерская22 Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бирюзовый
    рельефный декор стены геометрическим орнаментом и художественно - декоративное покрытие, мастерская22 мастерская22 Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бирюзовый
    рельефный декор стены геометрическим орнаментом и художественно - декоративное покрытие, мастерская22 мастерская22 Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор Бирюзовый
    +3
    рельефный декор стены геометрическим орнаментом и художественно - декоративное покрытие
    Художественно-декоративное покрытие - коллаж с фрагментами текстов, орнаментов и золочением, мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Янтарный / Золотой
    Художественно-декоративное покрытие - коллаж с фрагментами текстов, орнаментов и золочением, мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Янтарный / Золотой
    Художественно-декоративное покрытие - коллаж с фрагментами текстов, орнаментов и золочением, мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Янтарный / Золотой
    +12
    Художественно-декоративное покрытие - коллаж с фрагментами текстов, орнаментов и золочением
    Декоративная рельефно-фактурная роспись и настенное покрытие, мастерская22 мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Металлический / Серебристый
    Декоративная рельефно-фактурная роспись и настенное покрытие, мастерская22 мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Многоцветный
    Декоративная рельефно-фактурная роспись и настенное покрытие, мастерская22 мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Металлический / Серебристый
    +9
    Декоративная рельефно-фактурная роспись и настенное покрытие
    Декоративное покрытие-коллаж с принтами и грубыми текстурами под бетон , мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
    Декоративное покрытие-коллаж с принтами и грубыми текстурами под бетон , мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
    Декоративное покрытие-коллаж с принтами и грубыми текстурами под бетон , мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
    +7
    Декоративное покрытие-коллаж с принтами и грубыми текстурами под бетон
    Художественно-декоративное покрытие с изобразительными элементами, мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
    Художественно-декоративное покрытие с изобразительными элементами, мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
    Художественно-декоративное покрытие с изобразительными элементами, мастерская22 мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
    +12
    Художественно-декоративное покрытие с изобразительными элементами
    Декоративная роспись-коллаж с рельефными элементами и золочением, мастерская22 мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Янтарный / Золотой
    Декоративная роспись-коллаж с рельефными элементами и золочением, мастерская22 мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Янтарный / Золотой
    Декоративная роспись-коллаж с рельефными элементами и золочением, мастерская22 мастерская22 ГостинаяАксессуары и декорации Янтарный / Золотой
    +7
    Декоративная роспись-коллаж с рельефными элементами и золочением

      Мы специализируемся на декоративной отделке и художественной росписи.В нашей работе мы не ограничиваемся традиционными способами, а стараемся найти связь между ними и современными возможностями, сочетая знания полученные высшим художественным образованием с современными технологиями.В 2001 году у нас появилась идея использования трафаретной печати для нанесения декоративных покрытий и художественных изображений на стены интерьеров. С этой целью была организована мастерская, основным направлением которой стали шелкотрафаретные покрытия для стен, имеющие различные варианты исполнения, от простых, создающих легкое цветовое мерцание, до многослойных, включающих в себя различные изображения. Материалами для нанесения служат декоративные краски и перламутры. Цветовые оттенки могут быть привязаны к цветовым каталогам известных производителей красок, либо замешиваться вручную. В создании изобразительных композиций так же применяется трафаретная техника, которая имеет несколько разработанных нами способов для получения различных декоративных эффектов. Мы работаем непосредственно по стене, что дает возможность наносить изображения на уже готовые финишные покрытия.Кроме того, мы выполняем художественную роспись стен и нанесение декоративных покрытий традиционным способом. В своей работе мы стараемся следовать принципам эстетической грамотности и вкуса.

    Услуги
    • Декоративные фактурные покрытия
    • художественная и декоративная роспись стен
    • граффити
    • поп-арт
    • рельефные нанесения
    • декор мебели
    • старение
    • золочение
    • патинирование
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    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    проспект Маршала Жукова 16,корп.3
    123308 Москва
    Россия
    +7-9161615777 www.ms22.ru
    Законное владение

    123308,  г. Москва, просп. Маршала Жукова, дом 16, корп. 3, кв. 20-Г

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