Мы специализируемся на декоративной отделке и художественной росписи.В нашей работе мы не ограничиваемся традиционными способами, а стараемся найти связь между ними и современными возможностями, сочетая знания полученные высшим художественным образованием с современными технологиями.В 2001 году у нас появилась идея использования трафаретной печати для нанесения декоративных покрытий и художественных изображений на стены интерьеров. С этой целью была организована мастерская, основным направлением которой стали шелкотрафаретные покрытия для стен, имеющие различные варианты исполнения, от простых, создающих легкое цветовое мерцание, до многослойных, включающих в себя различные изображения. Материалами для нанесения служат декоративные краски и перламутры. Цветовые оттенки могут быть привязаны к цветовым каталогам известных производителей красок, либо замешиваться вручную. В создании изобразительных композиций так же применяется трафаретная техника, которая имеет несколько разработанных нами способов для получения различных декоративных эффектов. Мы работаем непосредственно по стене, что дает возможность наносить изображения на уже готовые финишные покрытия.Кроме того, мы выполняем художественную роспись стен и нанесение декоративных покрытий традиционным способом. В своей работе мы стараемся следовать принципам эстетической грамотности и вкуса.