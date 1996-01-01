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PIAFF
Архитекторы Москва
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    • Canopy House, PIAFF PIAFF
    Canopy House, PIAFF PIAFF Дома в азиатском стиле
    Canopy House, PIAFF PIAFF Дома в азиатском стиле
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    Canopy House

    Архитектурное бюро «PIAFF» ведет свою деятельность в областях проектирования и строительства жилых и общественных зданий с 1996 года.За годы работы АБ «PIAFF» были созданы множества архитектурных, интерьерных и градостроительных объектов в разных городах Росси и за рубежом. Основным принципом работы бюро всегда было правило «в соавторстве с заказчиком».Мы никогда не навязываем своих мнений нашим клиентам, но всегда можем найти разумные и главное грамотные решения для любых пожеланий заказчика. Архитектурное бюро «PIAFF» неоднократно становилось лауреатом и победителем многих международных и всероссийских конкурсов. Так в 2000 гуду с проектом «Сад, который живет на крыше», АБ «PIAFF» удостоился 1-го места на международном конкурсе «Взгляд из дома», а 2002 году с проектом «Две земли одного дома» удостоилось Гран-при того же конкурса, проводимого Москомархитектурой, Союзом архитекторов РФ и Госстроем России. В конкурсе АРХИП-2004 с проектом «Баня в 144мкв» удостоилось «Приза общественного совета» и отмечена журналом «Forbs», как самый амбициозный реализованный проект в области частной архитектуры в 2004 году. В 2010 и 2012 годах АБ «PIAFF» участвовало в конкурсах«Жилые дома для Доминиканской республики», «Реконструкция набережной реки Влтавы в Праге» и «Национальный музей в Афганистане», в 2013 году разработала уникальную концепцию застройки городского квартала галерейными домами, запроектированными по технологии сборного домостроения компании Elematic. Но, все-таки основой, составляющей статус архитектурного бюро «PIAFF», остаются архитекторы и дизайнеры здесь работающие. Имея большой международный опыт, специалисты бюро профессионально ориентируются в новейших строительных технологиях и в отделочных материалах. В руководящий состав бюро входят профессора и преподаватели Московского архитектурного института. Всесторонние знания и опыт позволили архитекторам и дизайнерам АБ «PIAFF» разработать своеобразный метод декорирования и найти технические возможности для создания собственного художественного стиля.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ​г. Москва, ул. Образцова 12, офис 101
    127055 Москва
    Россия
    +7-9859699288 www.piaffproject.com

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